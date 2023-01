Cantabria contará con seis parques eólicos que generarán 270 megavatios

El Gobierno ya ha enviado a las juntas vecinales la propuesta económica del promotor para el parque de El Escudo



SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene intención de que salgan adelante seis parques eólicos de los que están en tramitación en la comunidad: Somaloma, Campo Alto, La Costana, Cuesta Mayor, Bustatur y El Escudo, y no descarta que alguno de ellos pueda estar ya en construcción este 2023

Con ellos se invertirán unos 200 millones de euros y cambiará "radicalmente" la producción de energía eólica en Cantabria, que está a la cola del país en este ámbito, pero pasará de tener un único parque actualmente, el de Cañoneras, en Soba, que genera 32 megavatios, a siete instalaciones que generarán 270 megavatios. Esto supone producir el 38 por ciento de la energía que se contempla en el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC).

Los parques de Bustatur y El Escudo son de tramitación nacional al superar los 50 megavatios y ya cuentan con la declaración de impacto ambiental favorable (DIA) del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que en los cuatro restantes --con 23 aerogeneradores y 110MW-- ha sido la Consejería de Medio Ambiente la que ha concedido este trámite a tiempo para que puedan continuar su tramitación.

Y es que hoy terminaba el plazo para que los proyectos contaran con esa DIA, lo que supone que han superado el segundo de los cinco hitos a cumplir antes de iniciar la construcción de los parques -después del primer paso, consistente en la presentación de la solicitud de autorización administración previa-.

A este hito le sigue la obtención de la autorización administrativa previa, cuyo plazo finaliza en abril, aunque el Gobierno tratará de hacerlo antes de terminar febrero; la obtención de la autorización administrativa de construcción, que finaliza el 25 de julio; y la obtención de la autorización de explotación definitiva, cuyo plazo es mayor al de las tramitaciones anteriores.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa los consejeros de Industria y de Medio Ambiente, Javier López Marcano y Guillermo Blanco, respectivamente, acompañados de los directores generales de Energía y de Medio Ambiente, Daniel Alvear y Antonio Lucio.

Han remarcado que hoy es un "día importante" al haberse dado un "paso determinante" dentro de la apuesta del Ejecutivo por aumentar la generación de energía limpia, con el objetivo de combatir el cambio climático y también de aumentar la soberanía energética, especialmente en un contexto como el actual marcado por los problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

HABÍA 28 PENDIENTES DE TRAMITACIÓN

Como han destacado, al inicio de la legislatura había 28 proyectos de parques eólicos en diferentes fases de tramitación en el Gobierno regional ya que entre 2011 y 2019 no hubo declaraciones de impacto ambiental. Sin embargo, en la actualidad solo hay tres que no han obtenido respuesta a la DIA antes de que concluyera hoy el plazo --Cerro Airo, Alsa y Bustafrades--, lo que no significa que decaigan, sino que podrán optar a futuras subastas de los derechos de acceso a la red.

En cuanto a los restantes, además de los cuatro citados que seguirán su tramitación con el tercer hito, hay otros dos que han obtenido una DIA desfavorable, los de Quintanillas y Lantueno; cinco cuyos promotores han desistido de continuar, Aguayo 1, 2, 3, 4 y 5; dos retirados porque se solapaban con otros que se están tramitando a nivel nacional, Amaranta y Quebraduras, relacionados con los de Garma Blanca y Ribota; y seis caducados porque el promotor no habría cumplido los plazos.

PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL ESCUDO

Uno de los parques cuya tramitación está más avanzada es el de El Escudo, que impulsa Biocantaber en los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo, Molledo y Luena. El consejero de Medio Ambiente ha señalado en este sentido que, una vez que el promotor remitió al Gobierno en diciembre su propuesta económica que ofrece para compensar la concesión, ésta ha sido remitida a las juntas vecinales propietarias del monte, que tendrán que responder este mes.

Si alguna se opone, será el Ejecutivo regional el que decida si se acepta la propuesta, que a continuación tendrá que aprobarse en Consejo de Gobierno y posteriormente en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Desde el Gobierno han advertido que con el plazo que terminaba hoy "no acaba l posibilidad de presentar proyectos" y de hecho confían en que van a seguir llegando porque "hay un apetito inversor" por las energías renovables. De hecho, habría recibido en 2022 otros 12 proyectos que aún no han iniciado el primer hito.

Además, han asegurado que estas iniciativas servirán como una "fortaleza" para Cantabria y para los municipios afectados dada la inversión que suponen y que irán acompañados de medidas para proteger y recuperar los terrenos, al tiempo que se aprovecharán con el objetivo de combatir el despoblamiento.