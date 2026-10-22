Cantabria estará este viernes en alerta naranja por costeros, con olas de hasta ocho metros

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SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este viernes, 23 de octubre, en alerta naranja desde las 5.00 horas y durante toda la jornada por fenómenos costeros, con vientos del oeste de fuerza 8, entre 62 y 74 kilómetros por hora, y por mar combinada del noroeste de cinco a ocho metros.

Además, hasta la llegada del aviso naranja, desde las 0.00 horas del viernes se mantendrá la alerta en su nivel amarillo con vientos de fuerza 7, entre 50 y 61 kilómetros por hora, y mar combinada del noroeste de hasta cinco metros.

Ante las alertas activadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ejecutivo autonómico recomienda extremar la prudencia, ha indicado en nota de prensa.

El Gobierno insta a alejarse de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y respetar en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Para evitar riesgos originados por la llegada de fuerte viento en las zonas costeras se debe cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos, retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; y evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado.

Ante cualquier situación complicada se debe llamar al 112 lo antes posible, indicando la localización para proceder a evaluar la situación e iniciar el procedimiento de rescate o ayuda en caso de que sea necesario.

RESTRICCIONES EN MANUEL GARCÍA LAGO Y CIERRE DEL MINIZOO Y GALEONES

Con motivo de las previsiones de la AEMET, el Ayuntamiento de Santander ha informado que activará este viernes el dispositivo preventivo por temporal marítimo.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que, de acuerdo con el protocolo previsto para aviso naranja y coeficiente de marea superior a 80, estará prohibido estacionar desde la rotonda de la avenida Manuel García Lago hasta el final del Chiqui.

Durante todo el aviso se prohibirá la circulación de peatones y vehículos desde el punto de corte situado a la entrada del subterráneo del hotel hasta el final del tramo.

También se cerrará el acceso al minizoo y a los galeones de La Magdalena desde el amanecer hasta el anochecer del viernes, y el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal, ha indicado en nota de prensa.

El edil ha llamado a la prudencia de los ciudadanos, a quienes recomienda evitar acercarse a zonas expuestas al oleaje, independientemente de que se encuentren balizadas o no.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para evitar situaciones de riesgo.