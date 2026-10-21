Cantabria exige al Ministerio participar en la futura PAC y garantías presupuestarias para el sector primario

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, participa telemáticamente en la reunión con el ministro Luis Planas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la necesidad de que las comunidades autónomas participen activamente en la elaboración de la futura Política Agraria Común (PAC), así como garantías presupuestarias para el sector primario.

Así lo ha trasladado Susinos este miércoles durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural y en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.

La consejera ha reiterado la "preocupación" de Cantabria por las consecuencias que podría tener el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para agricultores, ganaderos, pescadores y el medio rural.

En este sentido, ha indicado que en la última Conferencia Sectorial celebrada de forma presencial en Madrid en septiembre, Cantabria, junto con otras comunidades autónomas, solicitó participar de manera activa en el diseño de la futura PAC, al considerar que son las administraciones autonómicas las que "mejor conocen" la realidad del territorio y las necesidades de los profesionales.

Sin embargo, ha señalado que hasta el momento el Ministerio no ha trasladado a las comunidades autónomas ningún calendario de trabajo ni ha convocado reuniones específicas para abordar la construcción de la nueva PAC, una situación que genera "incertidumbre" y que, a juicio del Gobierno de Cantabria, supone "llegar tarde a un debate clave para el futuro del sector primario".

Por ello, la consejera ha pedido al ministro que se inicien "cuanto antes" los trabajos conjuntos con las comunidades autónomas.

Además, durante la reunión, la titular de Desarrollo Rural ha insistido en la importancia que tiene la PAC para Cantabria, donde miles de explotaciones agrarias y ganaderas dependen de estos fondos para garantizar su viabilidad económica y contribuir al mantenimiento de la actividad y la población en el medio rural.

Por este motivo, ha solicitado información sobre el impacto que podrían tener las propuestas de reducción presupuestaria planteadas para el próximo periodo financiero europeo y ha instado al ministro a que dé a conocer la posición defenderá España ante cualquier escenario que implique una disminución de las ayudas destinadas a agricultores y ganaderos.

RECHAZO A LOS RECORTES EN PESCA

Por otro lado, Susinos ha manifestado que la "preocupación" del Gobierno de Cantabria se extiende también al sector pesquero y conservero.

Tras mantener recientemente encuentros con representantes del sector, la consejera ha comunicado al ministro la "inquietud" existente ante la negociación del nuevo presupuesto europeo y ha reclamado que se mantenga una financiación suficiente para garantizar la competitividad y sostenibilidad de la actividad pesquera.

En este sentido, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo autonómico a cualquier reducción significativa de los fondos destinados a la pesca y ha defendido el mantenimiento de una dotación económica que permita seguir apoyando al sector en el próximo periodo presupuestario europeo.

Asimismo, la consejera ha trasladado al Ministerio la preocupación expresada por los cinco Grupos de Acción Local de Cantabria y los dos Grupos de Acción Local Pesqueros ante la "incertidumbre" existente sobre su financiación más allá de 2027.

El Gobierno regional respalda la petición de estas entidades para que se garantice una financiación "mínima estable" que les permita continuar desarrollando proyectos de dinamización económica, emprendimiento y cohesión social en el territorio, ha trasladado Susinos a Planas.