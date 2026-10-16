Cantabria inicia un plan para incorporar viviendas vacías al mercado de alquiler asequible con el respaldo del Gobierno

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presenta, en rueda de prensa, 'Cantabria Alquila'. Junto al consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media - GOBIERNO

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha un programa denominado 'Cantabria Alquila' para incorporar viviendas vacías al mercado del alquiler asequible y que contará con el respaldo de la administración autonómica, que asumirá la diferencia entre la renta que percibirá el propietario y la que pagará el inquilino, adelantará el dinero y aportará ayudas para rehabilitar los inmuebles y compensar los gastos de comunidad y el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).

La nueva medida busca incrementar la oferta y abaratar el alquiler mediante un sistema de incentivos y garantías para propietarios y arrendatarios, ya que el objetivo es que los primeros pongan sus casas a disposición de los segundos, durante siete años y a través de la administración, que determinará la renta que percibirá el dueño y abonará la diferencia para que el arrendatario no tenga que pagar con carácter general más de un 30 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia.

El objetivo de esta iniciativa es "proteger" a ambos y garantizar a quienes tienen pisos vacíos -se estima que en la comunidad autónoma hay unos 50.000- un rendimiento "real" por su propiedad, pero sin "trasladar" ese coste a las personas que necesitan acceder a una vivienda. El plan se complementa con ayudas del Ejecutivo, de hasta 12.000 euros para obras que precisen las propiedades que se adhieran o de 18.000 euros si cuando finalice el alquiler es necesario restablecer el estado inicial del inmueble.

'Cantabria Alquila' ha sido presentado este viernes por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, y en la que ha destacado que el fin de este programa es "abrir viviendas cerradas" ofreciendo una "protección integral" al propietario y una "oportunidad" a familias y jóvenes.

La Consejería de Vivienda ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el borrador decreto que regula este programa y abre un plazo de diez días de información pública para incorporar las aportaciones de propietarios, inquilinos, profesionales y entidades sociales, con el propósito de que esté aprobado en dos meses y a principios del próximo año pueda ponerse en marcha con la adhesión de los interesados.

FUNCIONAMIENTO DE CANTABRIA ALQUILA.

El propietario de una vivienda libre en la región puede ofrecerla en el mercado de alquiler, a través 'Cantabria Alquila', y pasará, de este modo, a formar parte del parque público durante un periodo de siete años. Desde el primer momento, comenzará a recibir una renta de mercado, fijada por GESVICAN. Una garantía de liquidez que tendrá incluso durante los seis primeros meses, aunque no haya cerrado contrato de alquiler, de manera que el Gobierno autonómico asumirá durante ese periodo "el riesgo de comercialización de la vivienda" y, una vez arrendada, los pagos están garantizados por el Ejecutivo y se realizarán por adelantado y semestralmente.

"No solo garantizamos el cobro, adelantamos el cobro", ha enfatizado la presidenta, que ha valorado la seguridad jurídica y económica que este programa aporta al propietario, "removiendo los obstáculos que están hundiendo el mercado de alquiler con soluciones de verdad".

Además, GESVICAN también se encargará de adjudicar las viviendas de alquiler a los arrendatarios, que pagarán una renta asequible, adaptada a su capacidad económica y sin perjuicio de otras ayudas que puedan recibir. Y el Gobierno de Cantabria asumirá la diferencia entre la renta de mercado, que percibe el propietario, y la renta asequible, que paga el inquilino, para garantizar "estabilidad, seguridad y liquidez" a los primeros y, a la vez, "proteger a las familias para que el acceso a la vivienda no suponga una carga económica desproporcionada".

A la hora de adjudicar las viviendas, la empresa pública empleará un sistema de baremación "transparente y objetivo", en el que se tendrán en cuenta los ingresos, que no podrán superar cinco veces el IPREM, y cuestiones como la composición de la unidad familiar, si hay menores, personas con discapacidad y otras circunstancias de especial necesidad social o residencial.

Por otro lado, el Ejecutivo ha incluido también en el decreto otros incentivos para el propietario, como una compensación del 70% del IBI, con un límite máximo de 400 euros anuales, y del 70% de los gastos ordinarios de comunidad, hasta un tope de 50 euros mensuales. Asimismo, contempla ayudas de hasta 12.000 euros para financiar el 100% de las obras de rehabilitación de la vivienda, antes de su incorporación al programa, incluyendo gastos profesionales y tributos asociados. Se trata de sumar inmuebles que permanecen vacíos porque necesitan una inversión para alcanzar las condiciones adecuadas.

Además, una vez finalizado el arrendamiento, los propietarios podrán acceder a ayudas de hasta 18.000 euros para financiar el 100% de las actuaciones necesarias para devolver el inmueble a las mismas condiciones cuando se incorporó al programa, teniendo en cuenta el acta de estado inicial elaborado por GESVICAN.

Una vez esté aprobado el programa, se firmarán convenios con el Colegio de Administradores de Fincas y AFICAN, la patronal de las inmobiliarias, para que contribuyan a "generar confianza, movilizar viviendas vacías y formalizar contratos".

PROTECCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNIDADES FRENTE A DECRETOS QUE HUNDEN EL MERCADO.

Con todo, y en palabras de Buruaga, 'Cantabria Alquila' ofrece un "auténtico escudo de protección integral al propietario y oportunidades a las familias", actuando el Gobierno como "garante y punto de encuentro entre ambas partes". "Nosotros no creemos que haya que elegir entre proteger al propietario o proteger al inquilino. Y mucho menos, enfrentarlos. Creemos que hay que proteger a ambos", ha defendido.

Sobre el éxito del programa, y teniendo en cuenta que el promovido la pasada legislatura por el PRC-PSOE sumó solo "una vivienda", ha dicho que dependerá de que sea capaz de superar la "gravísima inseguridad" que genera la Ley Estatal, "mientras dure", ha apostillado. "Frente a la imposición y el unilateralismo, mi Gobierno cree en la escucha, la participación y el consenso", ha defendido la presidenta, convencida de que "la vivienda es un asunto demasiado importante para legislar de espaldas a la sociedad".

Finalmente, ha asegurado que "las viviendas no se crean por decreto, pero hay decretos que sirven para hundir el mercado de un plumazo", en alusión a los efectos que sobre el mercado de alquiler han tenido los últimos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros hemos elegido generar confianza, ofrecer incentivos, aportar seguridad jurídica y crear las condiciones necesarias para que esas viviendas afloren y vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos", ha comparado.

UNA PIEZA MÁS.

En este sentido, ha subrayado que 'Cantabria Alquila' es una pieza más dentro del plan integral diseñado para contribuir a solucionar el problema de la vivienda en la comunidad, ámbito al que el Gobierno regional destina este año 61 millones de euros en el presupuesto, "más del doble que en 2023".

Entre otros resultados de las políticas puestas en marcha esta legislatura, ha destacado que 3.100 familias reciben una ayuda alquiler, que 18.900 contribuyentes se han beneficiado ya de las rebajas de los impuestos que gravan la vivienda, con un ahorro de 20,1 millones, y que más de 7.500 jóvenes y personas de colectivos especiales han comprado una casa con un tipo reducido del 4%, lo que les ha supuesto un ahorro de 8,9 millones.

También se ha referido a las más de 300 viviendas públicas que el Gobierno construye por toda la región, a las que se van a sumar otras 144 de la mano de la iniciativa privada.