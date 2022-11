Cantabria insistirá para que el MUPAC y La Pasiega estén en el Plan de Recuperación del Gobierno

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria "va a seguir insistiendo" en que los dos proyectos "estratégicos" para la región como son el polígono de La Pasiega y el nuevo edificio del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) estén en el Plan de Recuperación del Gobierno central.

Así lo ha indicado en el Pleno del Parlamento la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, que, preguntada por Vox acerca de los proyectos propuestos para su inclusión en la adenda del Plan de Recuperación, ha señalado que el Ejecutivo regional ha presentado cinco proyectos relacionados con la investigación sanitaria, el desarrollo industrial, la puesta en valor del patrimonio cultural, la transición energética o la descarbonización.

Además de La Pasiega y el MUPAC, el Gobierno ha solicitado apoyo para otras incitativas como potenciar el Hospital Virtual de Valdecilla como centro de información y entrenamiento de alto rendimiento para los profesionales sanitarios, o para la puesta en marcha de una planta de producción de energía con combustibles alternativos.

"Todo ello ha sido remitido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el pasado 13 de septiembre, antes de que se cumpliera el plazo establecido por el Gobierno de España", ha subrayado Álvarez, quien ha acusado al portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, de tener "muy mala información" ya que, ha incidido la consejera, "no hemos recibido ninguna llamada ni toque de atención porque se nos hubiera olvidado", tal y como había afirmado Palacio.

"Actualmente estamos a la espera de la confirmación de alguno de ellos que puedan ser incorporados a la adenda, y hasta la fecha Cantabria tiene asignados 382 millones de euros de fondos europeos Next Generation, de los cuáles 286 corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y 96 al fondo REACT-EU", ha detallado Álvarez, quien ha opinado que se trata de una cantidad sin precedentes que contribuirá a la recuperación económica.

Por otro lado, Ciudadanos (Cs) ha preguntado al Gobierno de Cantabria si no considera "injusto" que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno reciba ayudas públicas y no ocurra lo mismo con el Zoo de Santillana que hace también "una grandísima labor de divulgación y educación", y si los descuentos en Cabárceno no provocan una situación de "competencia desleal"

Al respecto, el consejero de Turismo, ha asegurado que el Zoo de Santillana "nunca le ha pedido nada", y ha indicado que a través de la "comunicación" y las "paredes delgadas" es como se llega a acuerdos".