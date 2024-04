Cantabria llevará al Congreso una propuesta de ley para acabar con la "discriminación" a enfermeras y fisioterapeutas

Unanimidad en el Parlamento para exigir al Gobierno regional un plan de empleo para mayores de 45 para octubre consensuado con el Diálogo Social



El Parlamento de Cantabria llevará al Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con la "discriminación profesional y el agravio comparativo" que, a su juicio, sufre el personal de Enfermería y Fisioterapia respecto a otros profesionales sanitarios y lograr su reclasificación profesional en un único grupo A, sin subgrupos funcionariales.

Así se ha aprobado este lunes, por unanimidad en el Pleno del Parlamento regional, donde ha salido adelante una iniciativa --originalmente presentada por el PRC pero modificada y ampliada con una enmienda del PP-- en la que, entre otros puntos, se insta al Gobierno de España a eliminar del Estatuto Básico del Empleado Público la clasificación en subgrupos A1 y A2 y sustituirlos por un único grupo A.

Y es que, en estos momentos, al subgrupo A1 de empleos públicos pertenecen los médicos, mientras que en el A2 están, entre otros, los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, algo que éstos --y también los grupos del Parlamento-- ven como una "discriminación", una clasificación profesional "obsoleta" que "no es coherente ni respeta la nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada tras el Plan Bolonia" que homogeniza todas las titulaciones universitarias al denominado grado universitario.

Según ha explicado la diputada del PRC Paula Fernández en la exposición de la propuesta, la permanencia de esta clasificación que mantiene a los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en el A2 les impide el acceso a determinados puestos directivos y de gestión a los que sí pueden acceder otros profesionales sanitarios y trabajadores de la Administración que están incluidos en el subgrupo A1.

Los regionalistas han considerado que esta "injusticia" merece una "respuesta" de la Administración y es por ello por la que ha presentado la iniciativa, que incluye no solo la petición al Gobierno de España para llevar a cabo esta reclasificación profesional sino el compromiso de la Cámara cántabra a presentar ante la Mesa del Congreso una proposición de ley para hacer efectivo el cambio que reclama.

Antes de la votación, Fernández reclamaba al resto de grupos no caer en el "error" de decir que lo que se va a hacer es "equiparar a los enfermeros con los médicos" pues "no se trata de eso". "Los médicos son médicos y una enfermera no es un médico. Y un médico tampoco es una enfermera. Se trata de que las enfermeras tengan la categoría profesional que les corresponde con su formación universitaria", ha aclarado.

A la iniciativa regionalista, PP y PSOE han presentado respectivas enmiendas, si bien la de los populares ha sido aceptada por el PRC y la de los socialistas no.

La principal aportación de la enmienda del PP es que incluye un punto en el que se insta al Gobierno de España a "estudiar el coste económico" de la reclasificación que se propone y reclamar que se dote a las comunidades "de los recursos necesarios para su puesta en marcha".

El PRC, que también ve "fundamental" que dicho coste económico no recaiga en las comunidades autónomas, ha considerado que la petición del PP "enriquece y da seriedad a la iniciativa", por lo que la ha aceptado.

No ha ocurrido lo mismo con la del PSOE, que, sin citar de forma expresa el caso del personal de Enfermería y Fisioterapia, aludía de forma más genérica a la necesidad de revisar la clasificación actual, y añadía otras consideraciones más amplias que no citaba la iniciativa original.

Esto ha hecho que los regionalistas, aun "estando de acuerdo en parte" de lo que plantea, no la haya aceptado. "Soplar y sorber no puede ser. No nos podemos entretener y esto y no puede esperar, no vamos a aceptarlo porque ahora estamos con este colectivo", ha dicho Fernández.

Pese a ello, los socialistas han votado a favor de la iniciativa que finalmente se ha votado (la del PRC con las modificaciones aportadas por el PP).

La aprobación de la iniciativa ha sido recibida con "satisfacción" por parte del grupo proponente, y también por parte de los representantes del personal de Enfermería y Fisioterapia que han seguido in situ el debate.

PLAN DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 Y ESTRATEGIA DEL EMPLEO AUTÓNOMO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado sendas iniciativas para instar al Gobierno regional a elaborar, por un lado, un Plan de Empleabilidad para mayores de 45 años y por el otro una Estrategia de Impulso del Empleo Autónomo.

En ambos casos, se pide que ambos estén consesuados en el marco del Diálogo Social, que abarquen el periodo 2024-2027, y que se presenten en el Parlamento antes de que acabe octubre.

La iniciativa sobre el Plan de Empleabilidad de mayores de 45 ha partido del PSOE y ha salido adelante por unanimidad mientras que la de la estrategia de autónomos, también promovida por los socialistas aunque "mejorada" con enmiendas del PRC y Vox, se ha aprobado solo con los votos a favor de la oposición y el rechazo del PP.

En el debate de esta última, la oposición ha criticado el plan de apoyo al empleo autónomo presentado el pasado febrero por el Gobierno regional, que ha tildado de "incompleto, deslavazado", fruto "de las prisas" y "muy mejorable".

A su juicio, este denominado plan no es tal, sino que se limita a ser una "guía", un "catálogo" de subvenciones y medidas que en su mayoría ya existían --aunque con "alguna novedad"--, y "sin diagnóstico". Además, ha criticado su "inacción" a la hora de poner en marcha las ayudas y el portal virtual de autónomos.

De hecho, en la iniciativa aprobada, y fruto de una enmienda del PRC, se insta al Gobierno regional a activar en el primer trimestre de este año "todas las medidas económicas y sociales contempladas para empresas y autónomos en los Presupuestos" autonómicos y las aprobadas en el Parlamento para estimular la economía y revertir "la tendencia negativa" actual y a poner en funcionamiento en un máximo de un mes de la oficina virtual del autónomo.

Por su parte, el PP ha defendido su plan, subrayando que es "transversal", "abierto a nuevas medidas", "consensuado", apoyado por los autónomos y que cuenta "con presupuesto" y "hay voluntad de ejecutar".

Así, ha contrapuesto el apoyo que ofrece el actual Ejecutivo a los autónomos para ofrecer soluciones "donde antes solo había desesperanza". "Su tiempo felizmente para los autónomos ya acabó", han replicado los populares a socialistas y regionalistas.

En cuanto al plan de empleabilidad para mayores de 45 años, la oposición ha coincidido en que el colectivo de más de 45 años es especialmente vulnerable y que los planes de este tipo sirven para reducir el desempleo, mientras que el PP ha votado también a favor porque el consejero de Empleo, Eduardo Arasti , ya anunció hace dos semanas que el Gobierno tiene en mente desarrollar ese Plan de Empleabilidad, y que de hecho se han incluido en los Presupuestos autonómicos de este año 500.000 euros para ello.

La moción consta de varios puntos en los que se insta al Ejecutivo, entre otras cosas, a publicar antes del 30 de abril las convocatorias de 2024 de subvenciones para la puesta en marcha del Programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) en la que participan las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro, y resolverlas antes del 30 de julio.

También se pide convocar las ayudas para las lanzaderas de empleo en ayuntamientos antes del 30 de mayo, y resolverla para el 30 de agosto.