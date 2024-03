Cantabria no prohibirá fumar en terrazas y aboga por dar incentivos a espacios sin humo

Apoyará el Plan antitabaco de Sanidad pero con "matices"

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico no prohibirá fumar en las terrazas, a la espera de que se apruebe el plan antitabaco nacional, y ha defendido dar incentivos a los espacios libres de humo en lugar de prohibir fumar en lugares que "sería imposible cumplir".

Así lo ha señalado Pascual este viernes a preguntas de la prensa, que se ha mostrado partidario de ir avanzando hacia espacios sin humo a través de los incentivos, como en el caso de los hoteleros que quieran poner una terraza libre de humo, "para que vaya calando esta cultura", más que de "prohibiciones que luego nadie va a poder cumplir".

Pascual entiende que "es mejor" una política de incentivos que de prohibiciones. "A ver quién lo vigila, la Policía Local, inspectores de sanidad, el hotelero...", ha cuestionado.

Así, ha puesto como ejemplo prohibir fumar en el Parque de Cabárceno, que, ha aseverado, "sería imposible cumplir", al tiempo que ha abogado por avanzar hacia espacios libres de humo donde van muchos niños y mucha gente.

De esta forma, ha descartado que Cantabria vaya a prohibir fumar en las terrazas, a la espera de la aprobación del plan nacional antitabaco. "No tiene sentido ir nosotros por delante para que luego el plan nacional establezca otras medidas", ha dicho.

Según ha avanzado, el Ejecutivo cántabro apoyará el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo presentado por el Ministerio de Sanidad, que está a la espera de las alegaciones de las comunidades autónomas para su aprobación, pero con algunos aspectos que hay que "matizar".

El titular de Salud cántabro ha apuntado que aunque Cantabria está "a favor" del plan antitabaco, tiene cosas que hay que "matizar", por lo que se han dado 15 días para reflexionar y ponerlo en marcha.

Según ha señalado, el Gobierno regional ha puesto "el pero" a las prohibiciones genéricas del plan porque, ha explicado "nos parece muy bien que haya que tener protección a terceros, pero no se puede prohibir en general".

Pascual ha apostado por "especificar" aspectos del reglamento relacionados con prohibir fumar en espacios donde haya niños. En este punto, ha puesto como ejemplo cuando se prohibió fumar en la playa durante la pandemia del Covid. "Está muy bien, pero luego ¿quién es capaz de controlar eso?", se ha cuestionado.

Asimismo, cree que hay que "tener cuidado" y "dar una vuelta" a aspectos como la subida del precio de tabaco, para que repercuta en programas de prevención y no en impuestos.

También se ha referido a otras medidas relacionadas con los espacios privados que no cuentan con informes jurídicos, como prohibir fumar en casa hay una embarazada.

IGUALAR LOS VAPEADORES AL TABACO

Cuestionado por la venta de vapeadores, el titular de Salud ha indicado que la postura de Cantabria es cumplir y adaptarse a la legislación europea.

Según ha explicado, hay un debate "muy complicado" con los vapeadores que son de nicotina y los que no lo son porque "no hay mucha evidencia científica de si de verdad ayudan a dejar de fumar o no ayudan, y eso nos pone en una situación de una cierta inseguridad jurídica que tenemos que resolver".

No obstante, ha indicado que, en principio, si los vapeadores son la introducción de los jóvenes en el mundo del tabaco, desde el Ejecutivo autonómico serían partidarios de aplicar la legislación europea para igualar los vapeadores al tabaco.

El consejero ha hecho estas declaraciones en el acto conmemorativo de San Juan de Dios, patrón del Colegio Oficial de Enfermeras, en el Parlamento.