Cantabria participa en la VI Convención Turespaña en Zaragoza

Turismo participa en la VI Convención Turespaña en Zaragoza - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur y la Dirección General de Turismo y Hostelería, participa en la VI Convención Turespaña, que se celebra en Zaragoza desde el martes y hasta hoy, 22 de octubre.

El director general de Turismo, José Luis López Vielba, y el director Comercial y de Marketing de Cantur, José Ramón Álvarez, han asistido al encuentro y han mantenido reuniones con varias entidades para identificar oportunidades en los mercados internacionales y avanzar en la planificación de futuras acciones promocionales para Cantabria, ha informado este jueves el Gobierno.

La convención reúne a más de 500 profesionales del sector turístico del ámbito público y privado para favorecer el intercambio de información y analizar los retos y oportunidades del turismo en España.

En esta edición de la convención, el eje temático es 'Do you speak global? El turismo internacional como palanca de transformación' del sector turístico español.

La jornada aborda los retos de la internacionalización y la competitividad de los destinos, con sesiones sobre la evolución de los mercados, estrategias de promoción y comercialización.

Entre los contenidos destacados figuran la presentación del Plan Marco de Actuación de Turespaña 2026-2028 y el análisis de nuevas fórmulas para reforzar el posicionamiento de España en los mercados internacionales.

El programa incluye cerca de 1.000 reuniones profesionales entre empresas, comunidades autónomas y las consejerías de Turismo de España en el exterior, con presencia en países de todo el mundo.

La convención constituye así un espacio de intercambio y coordinación para detectar oportunidades, impulsar la proyección exterior de España y favorecer la llegada de visitantes internacionales.

Adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, Turespaña es el organismo responsable de promocionar España como destino turístico en el extranjero, en colaboración con las comunidades autónomas.