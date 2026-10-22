Cantabria premiará las compras comerciales con 7.000 entradas para ver a M-Clan, Café Quijano y Escuela de Calor

El Director General De Comercio Y Consumo, Rosendo Ruiz, Presenta En Rueda De Prensa, La Campaña De Dinamización Comercial ‘Concierto Del Comercio’. - GOBIERNO

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lanzado una nueva campaña de dinamización que premiará las compras en establecimientos de la región con invitaciones al 'Concierto del Comercio', que protagonizarán M-Clan, Café Quijano y Escuela de Calor el próximo 5 de diciembre en el Palacio de Deportes de Santander. Podrán participar hasta un máximo de 250 negocios y las compras, por importe mínimo de 15 euros, deberán realizarse entre el 16 y el 30 de noviembre.

La iniciativa forma parte del programa 'ConPremio Cantabria', desarrollado por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de la región, y tiene como objetivo incentivar el consumo en el comercio de proximidad mediante una propuesta que combina compras, cultura, ocio y turismo.

Los establecimientos interesados podrán inscribirse a partir de este viernes, 23 de octubre, a las 12.00 horas, a través de la web www.conpremiocantabria.com. Las adhesiones se formalizarán por orden de inscripción hasta completar las 250 plazas disponibles.

Por cada compra de 15 euros o más se entregará una invitación, con un máximo de dos entradas por operación. En total, la campaña distribuirá 7.000 invitaciones, de las cuales 6.500 estarán destinadas a los clientes y 500 a los comercios adheridos.

Como novedad, cada establecimiento participante recibirá dos invitaciones para participar en un encuentro exclusivo previo al concierto, organizado como reconocimiento a la labor diaria que realizan los comerciantes cántabros.

Este acto incluirá una actuación especial, un pequeño ágape y un espacio para favorecer el encuentro y el intercambio de experiencias entre profesionales del sector.

Así lo han explicado este jueves el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cantabria y presidente de COERCAN, Miguel Ángel Cuerno, y el promotor musical Guillermo Vega, responsable de la organización del concierto.

Todos ellos han destacado el carácter innovador de una campaña que busca reforzar la actividad comercial y acercar nuevas experiencias a los consumidores.

Esta iniciativa toma el relevo de la experiencia similar desarrollada este verano, 'El concierto del comercio de Torrelavega', vinculada al protagonizado por Duncan Dhu y Maneras de Vivir el primer día de las Fiestas de la Virgen Grande y que obtuvo una gran acogida por parte de comerciantes y consumidores.

INCENTIVO.

El director de Comercio ha considerado que el concierto de Santander "será un importante incentivo para apoyar al comercio local y una oportunidad para atraer nuevos clientes a nuestros establecimientos".

El vicepresidente de la Cámara ha subrayado que el principal objetivo es atraer consumidores a los establecimientos de proximidad y favorecer que descubran nuevos comercios de la región.

Finalmente, el responsable de la organización del concierto ha destacado la importancia de seguir desarrollando eventos culturales de calidad en Cantabria y de vincularlos a iniciativas que beneficien al tejido comercial de la comunidad.

El concierto, que comenzará a las 20.00 horas del 5 de diciembre, reunirá sobre el escenario del Palacio de Deportes de Santander a M-Clan, que celebra este año su 30 aniversario, y a Café Quijano, dos reconocidas bandas del panorama musical español. Completará el cartel Escuela de Calor, grupo cántabro encargado de abrir la noche.