Cantabria puede que sea la "mejor" preparada pese a que "no llega nada" de material de España

Revilla anuncia la llegada de otro camión con 100.000 mascarillas más y asegura la compra de 27 respiradores que vendrán en avión

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha negado que Cantabria sea una de las seis comunidades que según Sanidad están "al límite" de capacidad en sus unidades de cuidados intensivos o de las tres que están "creciendo rápidamente hacia el límite" por la crisis del coronavirus.

Al contrario, el regionalista ha defendido que en esta autonomía la situación está "absolutamente controlada" y, además, "probablemente seamos los que mejor preparados estamos para atender esta pandemia", gracias al Hospital Valdecilla, "la joya de la corona", y a los profesionales sanitarios que hacen que aquí sea "buena" la situación "grave" o de "emergencia" que se vive en otras comunidades, pese a lo cual y "de momento" no se reciben afectados de otros lugares pues "lo primero" es atender "lo nuestro".

Esta situación se da en Cantabria a pesar, según su presidente, de que "no llega nada" del material comprometido y anunciado por el Estado a las regiones: "De lo que se anuncia a lo que llega hay un abismo tan grande como que no llega nada", ha sentenciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido este domingo.

Ha comparecido después de la nueva conferencia de los presidentes autonómicos con el del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ha sido "más breve" que las dos anteriores pero en la que se ha mostrado "más optimista", en el sentido de que las medidas decretadas con el estado de alarma estarían "empezando a dar los primeros resultados", al estar descendiendo el número de afectados en comunidades donde la pandemia avanzaba de manera "vertiginosa".

En la sesión, en la que también se han abordado con disparidad de criterios las nuevas medidas para endurecer el confinamiento con el cese de toda actividad que no sea esencial, ha habido en cambio un planteamiento "bastante coincidente" de todas las comunidades sobre la "absoluta falta de medios aportados por el Gobierno de la Nación", ha lamentado Revilla.

A su juicio, las comunidades han ido "salvando" cada una con sus materiales la situación que se les iba presentando ya que el Estado no ha sido "capaz de aportar" las "cantidades ingentes" prometidas. Así, este domingo "todas" las comunidades han dicho "lo mismo" a Sánchez: "Aquí no llega", según ha parafraseado Revilla.

En el caso de Cantabria, ha indicado que "lo único" que ha recibido de Madrid son 20.000 mascarillas. "Eso es todo", ha zanjado, antes de aludir a la importancia de percibir otros elementos, como respiradores, carencia de la que se quejan "todos" los presidentes autonómicos, ya que sin ellos las UCIs de los hospitales son "prácticamente la muerte". Así, aunque hay una demanda "masiva" de material y un compromiso del Estado, "no llega nada".

A esto se suma que "los resultados" de las compras efectuadas por el Gobierno central "han sido malos", según ha respondido a propósito de los test rápidos fallidos a los medios Revilla, que ya tachó de "error" centralizar las compras en el Ministerio de Sanidad, desprovisto de competencias al estar transferidas a las comunidades, que son "más ágiles".

Frente a ello, está la acción de las autonomías. En el caso de Cantabria, su presidente ha avanzado que esta noche sale otro camión hacia Lieja, en Bélgica, que regresará -el lunes por la tarde o el martes- con 100.000 mascarillas quirúrgicas más, que se suman a otras tantas recibidas de igual forma y que hacen así un total de 200.000, frente a las 20.000 que han venido de Madrid.

Y por vía aérea llegarán 27 respiradores, siete de ellos ya comprados, y que supondrán una "alivio enorme" en las UCIs. La región también se ha provisto de un "pequeño stock" de test y una partida "importante" de hisopos, además de otros productos.

CANTABRIA ESTÁ EN BUENAS MANOS

En cuanto a la evolución del coronavirus en Cantabria, Revilla ha valorado que van cuatro jornadas en las que desciende el incremento de infectados, lo cual no quiere decir que pueda haber una "oleada" de contagios en próximos días o de enfermos que requieren ser ingresados en el hospital o en cuidados intensivos.

Pero, por ahora, en Cantabria si bien el número de afectados es similar a la media en función de la población, hay menos enfermos hospitalizados y en esas unidades, y también son "muchísimas menos" las defunciones registradas. "Cantabria está en buenas manos", ha insistido.

También se ha mostrado optimista en el sentido de que cree que "en cinco meses" habrá un medicamento para el Covid-19 y "antes de un año" estará la vacuna.

Además, Revilla ha indicado que ha pedido a Sánchez y también a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que vuelva la Unidad Militar de Emergencias (UME) a Cantabria, esta tercera vez para ayudar a montar un hospital de campaña con 200 camas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, que con este propósito fue desinfectado esta semana por agentes de la UME.

"Ojalá no sea necesario", ha deseado. Y, en todo caso, no contempla que en la región se dé la situación de que no haya camas suficientes.

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por lo que más se ha mostrado preocupado el presidente cántabro es por las residencias de ancianos, donde se viven las situaciones más complicadas, en la región especialmente en dos (Limpias y Val de San Vicente) donde están infectados "prácticamente todos" los usuarios. Aún así, el escenario no es "tan dramático" como en otras comunidades.

En este sentido, se ha referido a medidas adoptadas por su Gobierno, como la petición a familiares que llevaran los ancianos a casa durante la crisis, y que a tenor por la respuesta recibida ha sido "un fracaso".

Ha recordado además que se ha habilitado la residencia de Meruelo con 60 camas para llevar allí a contagiados, la posibilidad de que el Gobierno movilice personal sanitario y sociosanitario para que presten servicio en estos centros o, como ha anunciado, el incremento de inspecciones por si hubiera algún caso susceptible de denuncia.

MEDIDAS DURÍSIMAS

Sobre la actuación del Gobierno de España ante la pandemia, Revilla cree que lo ha hecho de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el país que mayores restricciones ha adoptado junto a China y Italia, con la toma de medidas "durísimas".

En la conferencia de presidentes, tercera en tres semanas por la crisis del coronavirus y el estado de alarma en España, Pedro Sánchez ha dado a los presidentes autonómicos explicaciones de las gestiones que "con poco éxito" viene haciendo en Europa.

De su lado, y en el plano económico, Cantabria ha vuelto a plantear que se flexibilice el endeudamiento y que se "libere" de ese techo a las comunidades autónomas, petición secundada por todos los presidentes menos el del País Vasco, ha indicado Revilla.

El fin de esta solicitud es potenciar empresas, sectores productivos o el turismo, ya que cuando pase la crisis del coronavirus habrá que "estimular" líneas aéreas.

En el caso de esta región, esa batería de acciones se sumaría a las medidas que viene acordando el Gobierno, como adelanto de ayudas sociales, eximir del pago del alquiler a sus inquilinos o los "cheques de resistencia" para sufragar gastos fijos de autónomos y pymes.