Cantabria recibirá 1,6 millones del fondo estatal para pagar daños por el lobo

Cantabria recibirá 1,6 millones de euros de fondos del Estado para habilitar ayudas a los ganaderos por los daños provocados por los ataques del lobo, para lo que ha tenido que suscribir la Estrategia nacional para la gestión y conservación de este animal a pesar de que rechaza su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

De hecho, inicialmente la comunidad no apoyó la Estrategia y quedó fuera del reparto, al igual que Galicia y Castilla y León, a pesar de ser estas tres comunidades, junto con Asturias, las que aglutinan a la gran parte de lobos del país.

Por ello, y tras recibir la comunicación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que indicaba que no se realizaría la transferencia, Cantabria decidió apoyar la Estrategia nacional de gestión aunque manteniendo su "radical discrepancia" con la inclusión del lobo en el Lespre impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el recurso contra esta decisión presentado ante la Audiencia Nacional junto al resto de comunidades loberas, lo que ha permitido que el 15 de noviembre el Gobierno central confirmara que finalmente la región va a recibir su trasnferencia de 1,6 millones.

"No íbamos a darle al Ministerio la oportunidad de castigar a los ganaderos una vez más". "No le vamos a regalar al Gobierno de la Nación recursos que no le corresponden", ha sentenciado el consejero de Ganadería, Guillermo Blanco (PRC), que ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento que finalmente Cantabria podrá beneficiarse de esas ayudas, tras ser interpelado al respecto por el diputado del PP Pedro Gómez.

No obstante, Blanco ha aclarado que la Estrategia "no tiene valor normativo" y que el hecho de apoyarla "no cambia ni un ápice" la postura del Gobierno regional contraria a la protección del lobo.

Además, ha avanzado que la Consejería se reunirá en los próximos días con los representantes de los ganaderos para presentar un nuevo baremo de indemnización, al tiempo que continuará apoyando el plan de gestión del lobo de Cantabria, salvo en lo que respecta a la extracción de ejemplares, paralizada por la orden que incluye al lobo en el Lespre y por los tribunales.

El diputado 'popular' se ha alegrado de que Cantabria vaya a recibir esos fondos para el pago de daños, pero ha lamentado que es solo "un parche", ya que "lo que queremos es que salga el lobo del Lespre, y para eso hay que cambiar el Gobierno".

Además, Gómez ha denunciado que hay "casi un 20 por ciento de daños que no se están pagando" a los ganaderos que sufren ataques de lobos, a lo que el consejero ha respondido que "se tramitan todas" las peticiones y "se pagan todos aquellos daños que pueden confirmarse" que vienen del lobo, además de que ha pedido que se revisen los casos en los que se ha denegado la ayuda.

"Pero si no aparece nada y no hay pruebas de que han sido los lobos, no se puede pagar", ha reconocido, señalando que sigue aspirando a que la Justicia dé la razón a las comunidades loberas que han presentado sus recursos contra la protección y seguirá pidiendo la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "hasta que ocurra".

FONDOS EUROPEOS

Posteriormente, Blanco ha respondido en el Pleno a preguntas de Vox sobre la gestión de los fondos europeos de los que dispone su departamento.

El diputado Cristóbal Palacio ha denunciado que esta Consejería, junto a la de Obras Públicas, "se lleva la palma de no hacer nada" y solo habría comprometido el 5% de los fondos en proyectos, además de que el grado de ejecución a día de hoy "es cero", por lo que "corremos el riesgo serio" de perderlos.

Sin embargo, el consejero lo ha negado, refiriéndose a actuaciones que están en marcha con financiación europea como las obras del aparcamiento bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal o la implantación del quinto contenedor, y aclarando que el plazo para ejecutar estos fondos es hasta 2026. Por ello, ha pedido al portavoz de Vox que "tenga fe" en los trabajadores de su departamento. "Lo vamos a sacar adelante", ha asegurado.