Cantabria retoma mañana la vacunación de AstraZeneca con los profesores: "Que no pierdan esta oportunidad"

Sanidad espera concluir la inmunización de mayores de 80 años después de Semana Santa y comenzar el proceso con personas de 70 a 79

Cantabria retomará este miércoles, 24 de marzo, la vacunación contra el Covid con las dosis de AstraZeneca, tras la suspensión temporal por casos de trombosis aparecidos en personas que habían recibido el suero. Así, tras el acuerdo alcanzado ayer entre Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, esta región reanudará la inmunización "donde la habíamos dejado", con el colectivo de profesores.

"Que no pierdan esta oportunidad", les ha recomendado el consejero cántabro del ramo, Miguel Rodríguez, para quien los últimos ensayos clínicos llevados a cabo en Estados Unidos evidencian que esta vacuna es "absolutamente efectiva" y "a cualquier edad" además. Por eso, "de momento" se va a administrar a personas de hasta 65 años, tras el consenso en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para ampliar el límite inicial de 55 años.

Pero una vez se conozcan los resultados definitivos de esos estudios y se confirme la efectividad, la idea es administrar la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Reino Unido) "a cualquier edad", según ha avanzado Rodríguez a preguntas de los periodistas tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) para abordar la situación sanitaria y el despliegue de medios de cara a Semana Santa.

En ese encuentro también ha participado el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que a propósito de la reanudación de la vacunación con las dosis de esta farmacéutica ha expresado: "Ojalá tuviera yo la oportunidad de que me la pusieran mañana mismo. ¡Encantado de la vida!", ha exclamado.

PROFESORES, SANITARIOS, COLECTIVOS ESENCIALES Y POBLACIÓN EN GENERAL

De entrada, se seguirá administrando entre docentes esta semana cuando, además, se iniciará la inmunización -en el Hospital de Liencres- de todos los colectivos sanitarios que habían quedado pendientes, mayores de 55 años y hasta 65.

Y la semana que viene, el proceso de inmunización proseguirá, además de con los profesores -que es un grupo "muy numeroso"-, con personas mayores de esa edad de otros colectivos esenciales, como Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local.

VACUNAS E INMUNIZACIÓN A PARTIR DE ABRIL

Tanto el responsable de Sanidad como el jefe del Ejecutivo se han referido a la llegada de vacunas a Cantabria, indicando que la previsión es recibir más de 80.000 en abril, y "más del doble" en mayo y un porcentaje "mucho mayor" en junio, según ha apostillado Revilla.

Con las dosis previstas para el mes que viene, se empezará la vacunación del siguiente colectivo de población fijado: personas de 70 a 79 años, que es "bastante más numeroso". Se iniciará una vez concluya la de los mayores de 80, que se espera acabar "justo después" de Semana Santa, ha señalado el consejero.

Así, tras las vacaciones de Pascua se espera inmunizar a este sector con las dosis de Pfizer, y administrar las de AstraZeneca -una vez terminado el proceso entre colectivos esenciales determinados- a la población general de 55 a 65 años.

EFECTIVIDAD Y SEGUNDAS VUELTAS

A este respecto, y cuestionado por los medios, Rodríguez ha subrayado que con la información preliminar del ensayo clínico llevado a cabo en Estados Unidos ha quedado "demostrado" que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia superior al 70%, y además reduce la gravedad de la infección y la necesidad de hospitalización "en un 100 por cien de los casos".

Por eso, ha lanzado un mensaje "muy claro y contundente" sobre la efectividad de este suero contra el coronavirus y ha llamado a vacunarse, a los profesores -"que no pierdan esta oportunidad"- y al resto de colectivos y población en general.

"Esto no puede ir de segundas vueltas continuamente", ha advertido el consejero de Sanidad, para comentar que si una persona "dice que no, pues dice que no. No vamos a obligar a nadie, de momento, a vacunarse. Pero no podemos estar todo el día recaptando y volviendo hacia atrás, hacia colectivos que habían dicho que no y que cambian de opinión".

En este sentido, ha advertido que quienes se niegan en un principio a ser inmunizados y luego se lo piensan y dicen que sí, serán atendidos, "pero irán al final. No podemos estar todo el día volviendo hacia atrás".

En este sentido, ha destacado que en la actualidad hay "cero" casos activos de Covid entre el personal sanitario y cinco contagios entre usuarios de residencias, de un total cercano a 6.000, sin que ninguno haya precisado hospitalización. "No hay ninguna duda de que es debido a la vacuna, que es absolutamente efectiva".

RESERVAS DE PFIZER, MODERNA Y ASTRAZENECA

Sobre el desarrollo de la inmunización en Cantabria, Miguel Rodríguez ha subrayado que se va a recuperar el proceso tras la interrupción de los pinchazos de AstraZeneca y conforme a la llegada de nuevas dosis, ya que la idea es poner el 100% de las disponibles a excepción de las reservas previstas.

En este sentido, ha indicado que con Pfizer se trabaja con una "pequeña" reserva, del 10%, por si en algún momento hay "algún corte de suministro" por parte de la farmacéutica; mientras que en Moderna es del 50% -es decir, se guarda la segunda dosis, porque la compañía ha tenido un "comportamiento muy irregular y no nos arriesgamos"-.

Por su parte, AstraZeneca es la vacuna con mayores existencias, aunque hay que atender a colectivos como el de profesores, que ronda los 14.000. Pero el objetivo es siempre llegar a poner el máximo de las disponibles, teniendo en cuenta esas reservas y la llegada de dosis prevista.