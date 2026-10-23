Cantabria, sexta comunidad con mejor calidad de vida en 2025, con retrocesos en salud y trabajo

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SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La calidad de vida en Cantabria mejoró en 2025 en 0,12 puntos porcentuales respecto al año pasado, al pasar de 103,42 en 2024 a los 103,54 en 2025. A pesar de este ligero incremento, la región bajó dos posiciones hasta el sexto lugar en los resultados por comunidades autónomas, si bien se situó por encima de la media nacional (101,74).

Según el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, Cantabria tuvo retrocesos en tres --salud, trabajo y experiencia general de vida-- de los nueve índices que analiza.

El apartado que más empeora en la comunidad, con la pérdida de cinco posiciones, es el de salud que baja del cuarto lugar al noveno, con una tasa del 104,12 frente al 105,42 de 2024.

También descienden un lugar trabajo --tasa de empleo, salarios, jornadas, trabajo temporal, etcétera--, del séptimo al octavo con un índice de 103,28; y la experiencia general de vida, que comprende, además de la satisfacción global con la vida, sentimientos y emociones y la evaluación del sentido y propósito de la vida, del puesto 15 al 16, con una tasa de 102,01.

Por contra, en condiciones materiales de vida --renta, riesgo de pobreza, gasto en vivienda, deuda, etcétera--, Cantabria ha ascendido tres posiciones, del octavo al quinto lugar, con un índice de 102,60.

Asimismo, sube en un lugar, hasta la primera posición, en seguridad física y personal --criminalidad, vandalismo, etcétera--, que ha aumentado de 105,91 al 106,34; así como en ocio y las relaciones sociales que se sitúa en el puesto 10 con un índice de 94,71.

Los segmentos en los que se mantiene igual es en educación --nivel de formación, abandono temprano, etcétera-- que sigue en el cuarto puesto a pesar de que su tasa ha descendido de 113,3 a 112,35; y en gobernanza y derechos básicos que mide la confianza en los sistemas político y judicial, así como la policía, además de la participación ciudadana en actividades políticas, donde Cantabria permanece en el puesto 15 de las comunidades, con un índice de 96,66.

Lo mismo sucede en entorno y medioambiente --contaminación, ruidos, calidad del aire y disponibilidad de zonas verdes--, que se queda en la segunda posición, con 107,76.

El IMCV consiste en la construcción, con carácter experimental, de un indicador que sintetiza la información de los indicadores de calidad del INE, que ofrecen una visión panorámica de la calidad de vida en España. Los indicadores provienen de diversas fuentes y están referidos en general a la población residente en España.

A NIVEL NACIONAL

En el conjunto de España, el IMCV ha aumentado 0,31 puntos en 2025 tras situarse en los 101,74 puntos frente a los 101,43 registrados el año anterior. Es mayor en hombres que en mujeres y en españoles frente a extranjeros.

Con esta cifra, el país encadena tres años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la pandemia de la Covid-19.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco han presentado los niveles de calidad de vida más elevados en 2025, frente a Canarias, Andalucía y Galicia, que han registrado los valores más bajos.

Asimismo, los mayores avances en el indicador respecto a 2024 se han producido en la Comunidad de Madrid, con un incremento de 0,59 puntos, y en la Comunitat Valenciana, con un aumento de 0,5 puntos.