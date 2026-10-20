Cantabria se suma al Dia de las Bibliotecas con un amplio programa en la Biblioteca Central

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura se suma a la celebración el próximo sábado, 24 de octubre, del Día de las Bibliotecas con un amplio programa que tendrá lugar en la Biblioteca Central desde este miércoles 21.

La efemérides tiene como lema central este año 'Sin profesionales, no hay bibliotecas', con el que se pretende dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de todo el personal bibliotecario que da vida y dinamiza los espacios y los recursos de las bibliotecas, pasando así de ser meros contenedores de libros y otros recursos a ser espacios de encuentro y de intercambio de conocimiento aptos para todos los públicos, ha indicado el Gobierno.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, se ha unido a ese reconocimiento, y ha subrayado el compromiso y la vocación de servicio de los bibliotecarios, "mediadores culturales que orientan a los lectores, fomentan el hábito de la lectura y convierten las bibliotecas en lugares abiertos, dinámicos y cercanos a la ciudadanía".

Por otro lado, ha puesto en valor la labor que desarrollan diariamente las bibliotecas cántabras como espacios de acceso a la cultura, el conocimiento y la cohesión social, reiterando el trabajo de los profesionales que las hacen posibles.

Asimismo, ha destacado el papel de la Biblioteca Central de Cantabria como referente cultural de la comunidad autónoma y ha reconocido la importante función que desempeña el Bibliobús, acercando los servicios bibliotecarios y la lectura a numerosos municipios y núcleos rurales.

"Hoy celebramos nuestras bibliotecas, pero sobre todo a las personas que trabajan en ellas y que, con profesionalidad y dedicación, garantizan cada día que la cultura y el conocimiento lleguen a todos los rincones de Cantabria", ha concluido.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En el caso de la Biblioteca Central de Cantabria las actividades conmemorativas comenzarán este miércoles 21, a las 19.00 horas, con el libro 'Atlas sentimental: otra forma de mirar las bibliotecas' de Lucía Llano Martínez, que propone un viaje por el papel de las bibliotecas en la vida de la gente. Un punto de partida para descubrir el valor social, humano y emocional de las bibliotecas aunando conversación, participación y creación colectiva.

El jueves 22 y bajo el título 'Pancho Pérez, la aventura de editar' se celebrará una mesa redonda con motivo del centenario del nacimiento del editor Pancho Pérez, organizada en colaboración con la Torre de Don Borja (Fundación Santillana), a las 19.00 horas.

La figura de Pancho Pérez, editor y protagonista de una época especialmente significativa para la cultura y la edición será el eje de una conversación que pretende recuperar su trayectoria, su mirada sobre el mundo del libro y la huella que dejó en el ámbito cultural de Cantabria.

El viernes 23 a las 19.30 horas, Charo Jaular ha preparado el taller de narración oral 'Telar de cuentos, telar de vida', donde repasará cuentos de todos los países y culturas. Jaular es narradora oral desde 1998, habitual en el Maratón de cuentos de Guadalajara desde 1997 y ha recorrido todo el país contando en diferentes festivales y lugares de cuento.

Esta misma narradora ofrecerá el sábado 24 a las 11.30 horas la actividad destinada a los más pequeños, desde bebes de 6 meses a niños de 3 años acompañados de un adulto, 'Cuentos de rechupete'. A las 17.00 horas, Jaular presentará 'Sábados enCuentados' con leyendas, fábulas, cuentos fantásticos llenos aventuras extraordinarias y disparatadas peripecias protagonizados por niños intrépidos, curiosos, acompañados por animales y espíritus del bien y el mal.

SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS

Con motivo de esta celebración, el Ministerio de Cultura con la colaboración del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, ha coordinado la elaboración de un informe que analiza la situación de los bibliotecarios y que lleva por título 'La realidad profesional del personal de las bibliotecas de titularidad pública en España'.

En un contexto de transformación digital y cambios tanto sociales como de hábitos culturales, las bibliotecas están evolucionando hacia modelos más innovadores, participativos y tecnológicos, lo que exige profesionales cualificados, en constante formación y con capacidad de adaptación.

Por ello, el conocimiento riguroso de la realidad profesional actual del personal bibliotecario resulta fundamental para orientar las políticas públicas y reforzar las estrategias de apoyo y desarrollo del sistema bibliotecario.

El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, responde precisamente a esta necesidad. A través de un análisis amplio que abarca los distintos tipos de bibliotecas de titularidad pública representadas en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el estudio ofrece una visión detallada de la situación del personal que sostiene el funcionamiento de nuestras bibliotecas y aporta una base sólida para la reflexión y la acción pública.