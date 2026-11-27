Archivo - Varias personas se cubren de la lluvia y el viento con paraguas en Santander en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cántabros que acudan a votar este domingo 29 en las elecciones generales tendrán que hacerlo con paraguas, dado que la jornada se prevé nubosa o cubierta, con lluvias y chubascos que tenderán a remitir al final del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La probabilidad de precipitación es elevada en la comunidad --de un 75% en Santander y de un 80% en Torrelavega-- excepto en el sur, donde es del 30% en Reinosa y del 10% en Polientes, la capital de Valderredible.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se esperan sin cambios o en ligero ascenso, en una horquilla entre los 3 grados de Reinosa y los 11 de San Vicente de la Barquera; y la máximas en descenso, que será localmente notable en el interior. La máxima en Reinosa se prevé en 9 grados, mientras que Santander y Torrelavega alcanzarán los 15.

Además, en el litoral soplará viento moderado del oeste, con lo que se anticipa una jornada desapacible.

Un total de 520.497 cántabros podrán ejercer su derecho al voto en la convocatoria electoral de este domingo, lo que supone 12.678 personas más que los últimos comicios celebrados el 23 de julio de 2023.