Toni Cantó: En Cs sabemos qué es subir una persiana, pagar una nómina u ordeñar una vaca

Félix Alvárez lamenta que PRC y PSOE "vendan una Cantabria que no existe"

TORRELAVEGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha reivindicado que el suyo es "un partido de profesionales, que saben qué es subir una persiana, pagar una nómina u ordeñar una vaca".

Así lo ha destacado este sábado en un acto público en Torrelavega, para arropar al candidato naranja a la Alcaldía, Ricardo Ricciardello, y a su "amigo", compañero y aspirante a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, "el mejor presidente que puede tener Cantabria.

"Frente a esos partidos viejunos en los que hay tanta gente que lleva toda su vida viviendo de la política, yo reivindico este partido de profesionales que saben qué es subir una persiana, pagar una nómina u ordeñar una vaca", ha enfatizado Cantó.

En este sentido, ha destacado ante dirigentes, militantes y simpatizantes de Cs que "todos los que estamos hoy aquí venimos de una profesión, tenemos un lugar al que volver y una forma de vida que hemos dejado temporalmente para dedicarnos a esto".

Cantó ha aprovechado este encuentro con militantes y simpatizantes para evidenciar que la formación que lidera Albert Rivera "habla de lo mismo en todos los lugares de España".

"Queremos una España moderna, de ciudadanos libres e iguales, en la que podamos trabajar donde nos dé la gana", ha enfatizado el portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, que ha subrayado dirigiéndose al público que "vosotros, los que estáis hoy aquí, no podéis ir a trabajar a mi tierra".

PRC Y PSOE VENDEN UNA CANTABRIA QUE NO EXISTE

Por su parte, el líder y candidato autonómico ha lamentado que tanto que PRC y PSOE, que han gobernado esta legislatura en coalición, "vendan una Cantabria que no existe".

En su intervención, Alvárez ha puesto de manifiesto que "hay cántabros que trabajan dos o tres meses al año", y ha apostillado al respecto que "así no hay manera de tener un futuro, unas aspiraciones o de formar familia".

CS, EL SALVAVIDAS NARANJA ANTE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En el que ha sido el acto central de campaña, celebrado en la capital del Besaya, Álvarez ha avanzado que Cs será "el salvavidas naranja, el dique de contención de todo lo que nos pueda venir desde el Gobierno de Pedro Sánchez en los próximos cuatro años".

"Parece que algunos viven en su particular Arcadia feliz", ha manifestado, para apuntar a continuación a que tanto el presidente, líder regionalista y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, como el secretario socialista y aspirante a la Presidencia, Pablo Zuloaga, "nos quieren vender una Cantabria que no existe", porque "dicen que va viento en popa y no es verdad".

Según sus palabras, Zuloaga, "que querría tener un Falcon como su jefe" Pedro Sánchez, en tanto que Revilla, "que va montado en un tren que no existe", tienen que "bajar de Narnia al suelo".

"Nos están echando de nuestros pueblos y ciudades y encima dicen con alegría que el paro ha bajado", ha subrayado el candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad, que ha destacado que lo que realmente ha afectado a esos datos es que "la gente se ha marchado y lo que sí ha bajado es la población activa".

"Somos miles los padres y las madres que nos vemos obligados a hablar con nuestros hijos por Skype", ha lamentado Álvarez, que también ha criticado que Cantabria tenga una "precariedad laboral del 90 por ciento".

"No tenemos mochilas y vamos a eliminar los chiringuitos de amiguetes y enchufados", ha reiterado Álvarez, que también ha advertido de que "esto no lo puedo hacer el PP", debido a que "supondría cambiar unos amiguetes y enchufados por otros que están esperando en la sombra".

"Vamos a eliminar duplicidades, a reestructurar las empresas públicas para dedicar ese dinero a lo necesario y urgente: sanidad, educación, dependencia, servicios sociales y a cambiar el modelo productivo de esta tierra", ha señalado además.

PARTIDOS VIEJUNOS

"Nos queda una semana para comenzar a dar a los pueblos de Cantabria la importancia que merecen", ha indicado de su lado la empresaria ganadera y número dos de la lista al Parlamento, Marta García, quien se ha mostrado "orgullosa" del papel que juegan los ganaderos "en nuestra sociedad".

"Ellos nos han trasladado que ya es hora de que, en la historia de esta tierra, haya uno de los nuestros en las instituciones", ha apuntadO. "Vamos a apostar por las mujeres, por el emprendimiento, por la innovación y la natalidad con incentivos fiscales y medidas ambiciosas para que nuestros pueblos se vuelvan a llenar de jóvenes, que es lo que queremos", ha remarcado.

"No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes, nuestros hijos se tengan que marchar del medio rural", ha enfatizado la empresaria, que ha calificado la situación que atraviesa el medio rural de la Comunidad Autónoma como "insostenible".

"PRC, PSOE y PP solo se acuerdan de los que vivimos en los pueblos cuando llegan las elecciones para venir a pedir el voto: no nos vais a engañar más", ha advertido García. Ante esto, "no vamos a seguir lamentándonos", sino que "vamos a mirar al futuro".

TORRELAVEGA

Por su parte, en candidato de Cs a la Alcaldía de Torrelavega ha reconocido estar "harto" de que la ciudad sea "campeona del paro", así como de que lleve 30 años "con la misma trayectoria hacia abajo".

"Buscamos un nuevo enfoque para Torrelavega, que lleva tanto tiempo languideciendo", ha señalado Julio Ricciardiello, que ha apostado por mejorar la "calidad de vida" de los vecinos que "tradicionalmente hemos sido gente trabajadora y con iniciativa".

En su opinión, es "necesario", retomar la actividad comercial, algo en lo que "fuimos los mejores", y que la reindustrialización sea algo "tangible", para lo que "vamos a inventariar todo el suelo del que disponemos y está aletargado mientras nadie piensa en ello".

"La solución no es crear más suelo industrial", ha matizado, sino "buscar empresas que generen empleo". "Somos los únicos que vamos a poder cambiar esto", ha subrayado.