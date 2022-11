Carlos Beltrán sustituye a Luigi dell'Olio como vicerrector de Investigación de la UC

Dell'Olio continuará su labor como docente y al frente del grupo de investigación en movilidad sostenible e ingeniería ferroviaria

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Carlos Beltrán Álvarez ocupará desde la próxima semana el cargo de vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Cantabria (UC) en sustitución de Luigi dell'Olio.

Este último, que llevaba en el cargo desde noviembre de 2020, continuará con su labor como catedrático del área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes y coordinador científico del SUM Lab-grupo de investigación en movilidad sostenible e ingeniería ferroviaria, según ha informado la UC.

El nuevo vicerrector es catedrático en Análisis Matemático, profesor del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación, director del Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM) de la UC y presidente del Comité de Ética de Proyectos de Investigación.

Desde su incorporación a la UC tras un periodo posdoctoral de dos años en la Universidad de Toronto, ha impartido docencia de forma continuada en los grados de Matemáticas, Física e Ingeniería Informática, así como en el Máster en Matemáticas y Computación.

Su labor investigadora se centra en el estudio de la eficacia y estabilidad de los algoritmos del análisis numérico, así como en diversas cuestiones de Teoría de Aproximación.

Ha sido el investigador principal de cinco proyectos de investigación y transferencia, ha publicado cerca de 40 artículos de investigación, ha impartido "decenas" de conferencias en encuentros matemáticos en todo el mundo y ha recibido los premios José Luis Rubio de Francia de la Real Sociedad Matemática Española y Stephen Smale de la Society for the Foundations of Computational Mathematics.

El rector, Ángel Pazos, ha agradecido el "intenso trabajo" llevado a cabo por el profesor dell'Olio a lo largo de una etapa "especialmente difícil", en la que ha abordado el desarrollo de nuevas iniciativas de potenciación de la investigación "muy provechosas" para la Universidad.

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica desarrolla acciones encaminadas a potenciar la capacidad investigadora de la UC y a gestionar proyectos de investigación. De él dependen, entre otros, la Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación (OTRI), la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación (OPEI), el Servicio de Gestión de la Investigación, la Escuela de Doctorado (EDUC) y los Servicios Científicos Técnicos de Investigación (SCTI).