Casares afirma que la piscina de olas "no obedece a ningún interés regional: Es un escándalo"

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que el proyecto Olucas Surf Center, previsto en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), "no obedece a ningún interés general" y ha tildado de "escándalo" que el Gobierno del PP "quiera construir hoteles y zonas de lujo con una piscina gigante" en suelos rústicos a través de la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación tras la publicación de la declaración de interés regional del proyecto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), requisito previo para la aprobación del PSIR.

"No responde al interés general de la gente", ha insistido Casares, quien ha rechazado "frontalmente" este PSIR, del que los socialistas han pedido su retirada "inmediata".

Además, ha señalado que otro PSIR, el de 'Bosques de Santander', se trata de un proyecto con un "nombre tramposo", con el que "quieren construir con un montón de cemento, viviendas, centros comerciales, hoteles y no se sabe qué" porque, ha denunciado, este proyecto y el de la piscina de olas "no han sido presentados".

Al respecto, ha lamentado que ni los diputados del Parlamento ni los concejales santanderinos dispongan de información sobre sendos proyectos. "Eso sí, el Gobierno de Cantabria asegura que tampoco los tiene y se aventuró a decir que iba a aprobarlos. Es un sinsentido", ha opinado.

En concreto, sobre 'Bosques de Santander', ha afeado al Ejecutivo 'popular' que "en un fin de semana" haya dicho que se ha cambiado el proyecto y que "solo van a derribar unas pocas viviendas".

"En un fin de semana no se cambia un proyecto de estas características. Parece que lo tenían todo pactado con la constructora y eso da idea de que el interés general no parece que esté detrás de ello", ha apostillado el también delegado del Gobierno.

Al hilo, ha pedido "una reflexión colectiva" para que la ciudadanía "valore" la situación con este proyecto, ya que, a su juicio, el Gobierno "quiere presentar un PSIR para actuar en Santander" que afectaría al 10 por ciento de la población, al 8% de las viviendas de la ciudad y al 6% de su suelo.

"Esto no se puede hacer sin contar con el planeamiento de la ciudad", ha afirmado, a la vez que lo ha calificado como "el mayor atropello a la autonomía municipal que se recuerda" en la capital cántabra. "Sería anular de facto la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

PLANIFICACIÓN DE SANTANDER "POR LA PUERTA DE ATRÁS"

"Es un escándalo", ha incidido de nuevo Casares, para rechazar que se legisle y se planeé Santander "por la puerta de atrás, con un PSIR".

Por ello, ha exigido que se decida "entre todos" el futuro de la ciudad, con "los instrumentos que hay en el Pleno del Ayuntamiento, con participación vecinal, con los expertos y con el Colegio de Arquitectos".

"A partir de ahí podemos discutir sobre todo lo que queramos desarrollar en esa zona de Santander, pero desde luego no a costa de esta figura, porque a mayores, construir miles de viviendas en un terreno que fue comprado como rústico y ahora quieran hacer viviendas, hoteles y centros comerciales, ¿el negocio quién le hace? Me parece inaceptable", ha concluido.

Casares ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que ha ofrecido para anunciar que los socialistas volverán a llevar al Parlamento de Cantabria la declaración de zonas tensionadas.