Casares, sobre las candidaturas de Urrutia e Igual al Congreso y al Senado: "El PP está buscando salida para todos"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que el PP está "buscando soluciones personales e individuales a sus distintos líderes", tras el anuncio de que la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, encabezarán las listas de los 'populares' en la comunidad al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado este jueves a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha sostenido que, en el caso de la regidora santanderina, se trata de "una imposición en toda regla" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a los 'populares' cántabros "les pilló con el pie cambiado".

En concreto, Casares ha ironizado con que en la rueda de prensa donde la presidenta del PP de Cantabria y de la región, María José Sáenz de Buruaga, desveló las cabezas de lista, presentara a Igual como "la imagen de la solvencia y la eficacia". "Oiga, ¿cómo tiene Santander? Peor que nunca. Es de todo menos solvente y eficaz", ha opinado.

De este modo, ha insistido en que el Partido Popular "está buscando una salida para todos", como a la alcaldesa, que "no la quieren en Santander y nos la mandan a Madrid ante el rechazo que se está viendo en la ciudadanía santanderina".

En cuanto a Urrutia, el líder de los socialistas cántabros ha remarcado que la formación de Feijóo también está empezando a buscar alternativas para los consejeros del Gobierno de Cantabria "ante el temor a que pierdan" el Ejecutivo a partir de mayo.

"Eso no es defender los intereses de Cantabria en Madrid", ha enfatizado, a la par que ha subrayado lo que dijo Buruaga en la rueda de prensa de este miércoles. "Fíjense las palabras que utilizaban: hacemos este sacrificio. Oiga, que defender los intereses de Cantabria en Madrid no es un sacrificio, es un privilegio, es un orgullo. Que queremos gente que con ilusión defienda esta tierra en Madrid. Esto no va de sacrificios", ha incidido.

Asimismo Casares se ha referido a que la presidenta cántabra hizo referencia a que se ponían "peones al servicio de un proyecto colectivo". "Esto va de democracia, va de defender de verdad a Cantabria y el Partido Popular está haciendo todo lo contrario", ha valorado.

CADA VEZ QUE HABLA EL PP "SUBE EL PAN"

Al hilo, el también delegado del Gobierno en Cantabria ha denunciado que los 'populares', "para defender lo que ellos quieran defender, ataquen continuamente al PSOE diciendo que hay que acabar con el 'sanchismo'", como dijo Buruaga en la presentación de las candidatas. Algo que ha calificado de "inaceptable" y que demuestra "todo menos la ilusión y la esperanza que tiene el PP sobre sus propias listas".

Además, en respuesta a ello, ha dicho que el PP "no tiene un proyecto de país" y que cada vez que habla "sube el pan".

"Cada vez que habla Feijóo es para ponerlo peor: han hablado para sembrar dudas y generar miedo a los pensionistas, hablan para decir que el salario mínimo hay que negociarlo con los empresarios pero ya sabemos lo que quieren decir (...), que no", ha señalado, para recalcar que los 'populares' votaron 'no' a subir el SMI.

"Cada vez que hablan la gente deja de votar al Partido Popular. Por eso pierden apoyos y se limitan a atacar a Pedro Sánchez porque no tienen un proyecto de país", al contrario que los socialistas, ha insistido.

BURUAGA SE SALTA LA LEY DE PARIDAD

Por otra parte, cuestionado sobre que Juan Ignacio Sáez Bereciartu será el sustituto de Urrutia en la Consejería de Presidencia y que, por tanto, se romperá la paridad en el seno del Consejo de Gobierno, Casares ha pedido "una reflexión general" y ha vaticinado que Buruaga "va a tener que rectificar" porque "no va a poder nombrar a ese nuevo consejero", puesto que "incumpliría" con el 40% mínimo de mujeres que establece la ley.

Al respecto, ha apuntando que cree, "sinceramente", que se trata de un "desconocimiento" de la legislación ya que "lo que no puede ser es que el Partido Popular abiertamente diga que va a incumplir una ley".

Casares ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que ha ofrecido para anunciar que los socialistas volverán a llevar al Parlamento de Cantabria la declaración de zonas tensionadas.