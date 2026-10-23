Casares tacha de "improvisado" el nombramiento de Támara González como consejera de Turismo

Paz de la Cuesta, Pedro Casares y Susana Herrán - PSOE DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha tachado de "improvisado" el nombramiento de Támara González como consejera de Turismo, Cultura y Deporte, ya que actualmente es directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha insistido en que la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha tenido que "improvisar" para cumplir con la Ley de Paridad en el Consejo de Gobierno tras la salida de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que encabezará la lista del PP de Cantabria al Congreso y cuyo cargo ocupará el director general de Justicia, Juan Ignacio Sáez Bereciartu.

Con el nombramiento de González como consejera en sustitución de Luis Martínez Abad se cumple dicha legislación.

Sin embargo, Casares se ha reafirmado en que Buruaga "no cree en la igualdad y en la paridad" y que "tampoco había pensado en lo que obligan las leyes", por lo que "ha tenido que improvisar" en un Gobierno que "parece en descomposición", ha sostenido.

"Empieza el baile de sillas y parece todavía mucho más improvisado" al colocar al frente de Turismo a "alguien de Familia", ha valorado.

Al hilo, el socialista ha hecho hincapié en que González será la tercera consejera de Turismo, Cultura y Deporte en esta legislatura, a lo que ha sumado los cambios en las direcciones generales y en las secretarías de este departamento. "Esto es un sindiós y al final el turismo y la cultura de esta comunidad se resienten", ha advertido.

También ha afeado a los 'populares' que "están todos a colocarse" y ha reiterado que "esto no va de dónde se colocan los dirigentes del PP, va de defender los derechos de los cántabros y de las cántabras en Madrid, que es donde se deciden muchas políticas".

APELA A LA MOVILIZACIÓN MASIVA DE LAS MUJERES

Casares ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en un encuentro con periodistas que ha mantenido esta mañana en las que ha estado acompañado por las candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado por el PSOE de Cantabria, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, y la concejala en el Ayuntamiento de Santander, Paz de la Cuesta, respectivamente.

Las ha reivindicado como "la fuerza, el talento y el compromiso de tantas mujeres que han trabajado durante generaciones para que las siguientes puedan vivir con más libertad y más oportunidades".

En este sentido, ha apelado a la movilización masiva de las mujeres de Cantabria para que a partir del 29 de noviembre continúe en España "un gobierno de progreso, un aliado de las mujeres, un cómplice del feminismo para seguir avanzando en este país".

Y es que, además de poner en valor políticas a favor de la mujer llevadas a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante ocho años como la subida de las pensiones no contributivas o el aumento de la baja por maternidad, ha alertado de que sus derechos son "los primeros cuestionados o recortados" cuando la derecha llega al poder.

Al respecto, el también delegado del Gobierno ha incidido en que "hoy, otra vez, se cuestionan derechos de las mujeres como el de decidir sobre su maternidad" o que hay partidos políticos que "ponen en cuestión la violencia machista en un país en el que 43 mujeres han sido asesinadas" en lo que va de año. Por ello, ha presentado al PSOE como "la única esperanza para la igualdad".

Por su parte, tanto Herrán como De la Cuesta han destacado la "importancia" de los próximos comicios nacionales, donde los cántabros y los españoles "se juegan mucho".

Así, la actual regidora castreña ha pedido a los ciudadanos que reflexionen sobre su día a día. Para ello, se ha referido a aspectos como las pensiones, la sanidad pública y la vivienda y ha puntualizado que, estas últimas, son competencia de las comunidades autónomas y que "no se trata de echar la culpa a Sánchez".

Mientras, De la Cuesta ha ido más allá del día a día y se ha centrado en que estas elecciones "son cruciales" porque "están en juego la democracia y el modelo del Estado".

A preguntas de la prensa, Casares, que ha recordado que el PSOE fue la primera fuerza política de la comunidad en tener sus listas "preparadas" porque "esto no nos pilla a la fuga, ni de sorpresa, ni al escape, ni a la improvisación" en alusión al PP, ha avanzado que la campaña que se plantean los socialistas cántabros --aunque estará marcada por las directrices federales del partido, ha matizado-- será "muy a pie de calle y muy municipal" y se llevarán a cabo asambleas abiertas y encuentros ciudadanos y sectoriales.

PIDE A VOX UNA CAMPAÑA "EN POSITIVO"

Por último, el delegado del Gobierno, también cuestionado por los medios, ha lanzado un mensaje para todos los partidos, "especialmente" dirigido a Vox, para que "traten de hacer una campaña en positivo", en la que cada cual defienda sus propuestas pero "garantizando" la convivencia. Por ello, ha apelado a los valores democráticos.

En relación al acto que el candidato de Vox, Santiago Abascal, celebrará el próximo miércoles en Santander, ha indicado que la Delegación del Gobierno pondrá todos los medios para que se puedan ejercer la precampaña y la campaña "con total normalidad", tras los altercados ocurridos en otras ciudades españolas.