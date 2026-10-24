Casi 8.000 personas pasan por la III Feria de Mayores de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 8.000 personas se han pasado durante los últimos tres días por la III Feria de Mayores de Cantabria que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones de Santander.

La consejera del área, Begoña Gómez del Río, ha celebrado en nota de prensa la participación registrada en este evento concebido como "un gran centro de ocio y relación social".

Y es que Gómez del Río, que ha asistido a la última jornada de esta Feria, ha señalado la aportación de esta cita a la creación de contactos sociales entre las personas mayores, especialmente entre aquellos que residen en municipios en riesgo de despoblamiento "donde los apoyos sociales son más efímeros y más complicados de mantener".

En este sentido, ha apuntado la necesidad de seguir sensibilizando a la sociedad sobre la existencia de un problema social como la soledad no deseada, "que puede afectar a cualquier persona, afecta a la salud y al bienestar, y acarrea enormes costes sociales, laborales y sanitarios".

La consejera también se ha referido al objetivo de la Feria de promover un envejecimiento activo y saludable como proceso que busca optimizar la salud física, mental y social para mejorar la calidad de vida de las personas.

En esta tercera jornada de la Feria, cuya organización se ha financiado con fondos de la Unión Europea, han participado mayores procedentes de San Roque de Riomiera, Miengo, San Vicente de la Barquera, Vega de Pas/San Pedro del Romeral, Alfoz de Lloredo, Molledo, Argoños, asociación La Calzada de Barcena de Pie de Concha, asociación de mujeres de Voto, asociación Eulalio Ferrer de Santander, centros sociales de mayores de El Astillero, Camargo y Santander (La Atalaya y Cañadío).

Estos asistentes se suman a los mayores que han participado este viernes procedentes de Mazcuerras, Santiurde de Toranzo, Cayón, Los Corrales de Buelna, Solórzano, Villaescusa, Villafufre-Saro, Bareyo, Santoña, Cabuérniga-Ruente, Selaya-Villacarriedo, Valdáliga, Cabezón de la Sal, Limpias, Mancomunidad Altamira-Los Valles y asociaciones de mayores José Luis Hidalgo de Torrelavega y San Vicente de Muriedas.

En la primera jornada celebrada el jueves asistieron mayores procedentes de la Mancomunidad Saja-Los Tojos, Meruelo, Ribamontán al Mar/Loredo, Santa Cruz de Bezana, Valderredible, Reinosa, Polanco, Ruesga-Soba-Ramales de la Victoria, Entrambasaguas, Colindres, Piélagos, Liébana, Ampuero, Arenas de Iguña, Anievas y la asociación cultural y recreativa de Burgos 'Abuelas de Gamonal'.

ACTIVIDADES

Las actividades de la jornada de este sábado han incluido información y consejos de seguridad para los mayores a cargo de la Policía Nacional, que también ha ofrecido una exhibición de guías caninos y la posibilidad de renovar el DNI o el pasaporte.

El Grupo Roca de la Guardia Civil también ha ofrecido información sobre seguridad en el mundo rural.

Además, se han ofrecido charlas sobre el Hospital Virtual Valdecilla; 'La nueva longevidad, vivir más, cuidar mejor, vivir con sentido', a cargo del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Cantabria; y 'La mejor edad para viajar en crucero, es ahora', de Halcón Viajes.

También se ha celebrado un desfile hippie con la Escuela de Raúl Campo y un desfile de la Asociación Recreación '2 de Mayo' de Camargo.

Estas actividades se han sumado a los talleres de la cocina de la abuela, fisioterapia, risoterapia, musicoterapia, talleres florales o asesoramiento financiero.

También se ha contado con las áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura, pedicura, maquillaje y dos mesas de tarot, junto a un variado programa de entretenimiento con actuaciones musicales, zona de baile y bingo gratuito.