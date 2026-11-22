Buruaga asiste al homenaje a los mayores de Castañeda - GOBIERNO DE CANTABRIA

CASTAÑEDA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castañeda ha homenajeado este domingo a sus mayores con una jornada organizada por el Ayuntamiento en la hostería Finca San Juan de Villabáñez a la que han asistido alrededor de 150 personas.

Además de una comida, la celebración ha incluido un misa en la Colegiata en honor a los mayores del municipio, un reconocimiento especial a los vecinos que en este 2026 han cumplido 80 y 90 años, la distinción al matrimonio más longevo y la coronación del Rey y la Reina.

A la cita ha acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha trasladado su reconocimiento a los vecinos de mayor edad del municipio por "toda una vida de trabajo, esfuerzo y compromiso con sus familias y con la sociedad".

En este sentido, ha destacado que se trata de una generación que "ha hecho mucho por los demás y por esta sociedad en la que vivimos" y que ha sabido afrontar etapas decisivas de la historia reciente de España "con responsabilidad, sacrificio y espíritu de superación".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que los mayores representan "una referencia de valores" para las generaciones actuales y futuras.

"Sois la generación que sacó adelante a los suyos compaginando trabajo y cuidados, la que ahorró para ofrecer más oportunidades a sus hijos y la que sigue siendo hoy un apoyo fundamental para muchas familias", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la contribución de quienes vivieron los primeros años de la Transición democrática, una etapa que, según ha recordado, permitió consolidar un largo periodo de libertad, progreso y bienestar gracias al diálogo, la convivencia y los acuerdos.

"Un éxito colectivo al que habéis contribuido con vuestro trabajo y vuestro ejemplo", ha subrayado.

Buruaga ha agradecido especialmente las enseñanzas de una generación que, a su juicio, demuestra que las sociedades avanzan desde la cohesión y la colaboración.

Al respecto, ha defendido la importancia de afrontar los desafíos presentes y futuros "con trabajo, responsabilidad y capacidad de entendimiento", poniendo siempre el interés general y el bien común "por delante".

PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS MAYORES

La presidenta también ha reivindicado el papel activo de las personas mayores en la vida social y comunitaria. "Hacerse mayor no significa bajar los brazos ni desconectar. Os necesitamos implicados y bien presentes, porque tenéis mucho que enseñar y aportar", ha señalado.

Además, ha reafirmado el compromiso de las administraciones con la protección y el bienestar de las personas mayores, para lo que ha hecho referencia a la importancia de la sanidad pública, la atención a la dependencia y el sistema de pensiones como pilares fundamentales del Estado del bienestar.

En este sentido, ha defendido la necesidad de preservar y fortalecer un modelo que garantice "ahora y en el futuro" la protección social de las personas mayores y la sostenibilidad de las pensiones, "un derecho innegociable" que representa el reconocimiento a toda una vida de trabajo y contribución a la sociedad.

Finalmente, la presidenta ha puesto en valor la calidad de vida de Castañeda y el carácter de sus vecinos, a quienes ha atribuido el desarrollo y las oportunidades del municipio.

También ha estado en el evento el alcalde, Marcos García, y otros miembros de la Corporación local, así como los regidores de municipios del entorno, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.