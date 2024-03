El Centro Botín inaugurará la próxima semana la primera exposición en España de la artista india Shilpa Gupta

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín, en Santander, inaugurará el sábado 23 de marzo la primera exposición en España de la artista india Shilpa Gupta, titulada 'Yo también vivo bajo tu cielo', que podrá visitarse hasta el 8 de septiembre.

La pieza central de la exposición, 'Listening Air', es un nuevo y ambicioso espacio sonoro que fusiona texto y escultura en una instalación coreografiada por la artista y en movimiento en el espacio expositivo.

Consta de un conjunto de micrófonos suspendidos, cada uno contrapesado por un dispositivo de luz tenue, que orbita entre los visitantes en la oscuridad de la sala.

Estos micrófonos convertidos en altavoces, alterando sus connotaciones, hacen audibles palabras que han resonado en paisajes lejanos y diversos, desde campos de arroz hasta bosques, calles y universidades.

La obra incluye, entre otras, una pieza del poeta paquistaní Faiz Ahmad Faiz que se ha cantado recientemente en los campus de toda la India; o una canción protesta italiana, cantada originariamente por las trabajadoras de los arrozales, que vivió un resurgir en las protestas campesinas que han tenido lugar en los últimos años en la India.

La percepción de la lengua y la canción se convierten así en una experiencia física compartida, en la que los visitantes entran a formar parte de la coreografía de la instalación, experimentando y reaccionando a las voces grabadas.

Junto a esta nueva obra de gran envergadura habrá otras creaciones recientes, relacionadas con el dibujo, la escultura, el tejido y el texto, que dan forma a la existencia física, emocional e ideológica de las fronteras.

"Las emotivas obras de Gupta, que exploran los estados-nación, las divisiones étnico-religiosas o las estructuras de vigilancia y aislamiento, atraviesan estas zonas intersticiales dando voz a la esperanza, la resiliencia, la pasión y la protesta", explica el Centro Botín.

La exposición irá acompañada de una publicación, coeditada con La Fábrica, que incluye textos encargados específicamente para este proyecto al historiador del arte y comisario Rattanamol Johal, a la artista y poeta Maria Salgado, al académico Pratap Bhanu Mehta y a la propia comisaria de la muestra, Bárbara Rodríguez Muñoz.

Esta semana, Gupta dirige en el Centro Botín el taller 'The Ground Slips Between Us', con la colaboración de Renata Cervetto, vinculado a su exposición.

El taller, que finaliza este sábado, está concebido como un espacio abierto de reflexión e intercambio de estrategias y metodologías en contextos artísticos y educativos, y está dirigido a artistas, comisarios, agentes culturales y mediadores.

Durante las sesiones estos profesionales tienen la oportunidad de compartir experiencias y generar nuevos formatos para la mediación a partir de la obra de Shilpa Gupta. Además, se realizan actividades grupales y visitas organizadas a otros centros culturales y artísticos de Santander y alrededores.