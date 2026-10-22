El Centro Cívico Eulalio Ferrer celebrará este viernes el primer concierto en beneficio de Manos Unidas

Archivo - Centro cívico Eulalio Ferrer.-ARCHIVO - ASOCIACIÓN DE MAYORES EULALIO FERRER - Archivo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico Eulalio Ferrer de Santander celebrará este viernes, 23 de octubre, el primer concierto que se ha organizado en beneficio de Manos Unidas dentro de la programación conmemorativa del 35 aniversario de la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer.

El recital, que ofrecerá 'My Box band' a las 18.30 horas, forma parte de un ciclo que continuará el 7 de noviembre con la actuación del Coro Juan de Herrera y la Rondalla Cachón y el VI Festival de la Tonada previsto para el 27 de noviembre.

La clausura tendrá lugar el 23 de diciembre con la celebración del Concierto de Navidad.

En nota de prensa, el concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Santander, Mateo Echevarría, ha invitado a la participación en esta actividad en la que el público tendrá que hacer una aportación mínima de 1 euro, dinero que se destinará a los fines benéficos de Manos Unidas.