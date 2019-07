Cerca de 1.200 personas participan en el Día de la Bicicleta

Publicado 21/07/2019 19:29:59 CET

PIÉLAGOS, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Piélagos se ha puesto en marcha, un año más, para visibilizar los problemas que ocasionan las adicciones, independientemente del tipo que sean, y reivindicar, de esta forma, una vida sana.

Lo ha hecho este domingo, jornada en la que cerca de 1.200 personas han participado en la XXIV edición del Día de la bicicleta, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Piélagos y Proyecto Hombre Cantabria, informa el Consistorio.

El popular evento, con salida y llegada en Renedo, ha contado con la colaboración de varias empresas. Tras concluir un recorrido por distintas localidades del municipio -Vioño, Oruña, donde ha estado instalado el punto de avituallamiento, Barcenilla y Quijano-, los participantes han recibido una camiseta y han participado en un sorteo de regalos, ofrecidos por los establecimientos colaboradores.

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha dado "1.200 gracias a esas otras tantas personas que, un año más, han acudido a un evento que en Piélagos está escrito con letras mayúsculas en el calendario".

"Sabemos que aquí se vive en el deporte, pero en esta jornada lo hacemos de una manera especial y es que, además de disfrutar del día con familiares y amigos, decimos sí a la vida saludable y un no rotundo a las adicciones", ha subrayado la regidora municipal, quien ha agradecido a Proyecto Hombre Cantabria su participación y colaboración, desde hace casi un cuarto de siglo, en este Día de la Bicicleta.

Samperio ha destacado la labor de Proyecto Hombre Cantabria porque, según ha explicado, no sólo trabaja con las adicciones sino que hace una labor fundamental de prevención, tanto de las más habituales, como el alcohol o las drogas, como de otras más nuevas, entre las que ha citado el juego y las puestas on line.

La regidora municipal ha compartido una anécdota que vivió hace poco más de un año, cuando acudió al acto del 25 aniversario de Proyecto Hombre Cantabria.

"Al terminar, cogí un taxi y en el trayecto, el taxista me preguntó si venía de algún evento cultural. Le expliqué que no, que había estado en el aniversario de Proyecto Hombre Cantabria y me contó, para mi sorpresa, que él había estado allí y que el agradecimiento hacia ellos era total, porque gracias a ellos, había podido reconducir su vida", ha relatado Samperio.

150 JÓVENES EN UN AÑO

Por su parte, la directora de Proyecto Hombre Cantabria, Eloísa Velarde, ha subrayado que, desde hace 24 años, la fundación acompaña al Ayuntamiento de Piélagos en la organización de un día que "da visibilidad al problema de las adicciones, que son cambiantes".

Así, ha puntualizado que, aunque siguen existiendo las adicciones con sustancia, hay otras, las denominadas sin sustancia, como la ludopatía, que "ahora toma otro perfil y tiene otra manera de manifestarse", especialmente entre los más jóvenes, a través del juego on line o las apuestas deportivas.

En este sentido, ha recalcado que Proyecto Hombre Cantabria no sólo trabaja el tratamiento de las adicciones sino también la prevención.

"El perfil va cambiando, cada vez atendemos personas más jóvenes", ha advertido Eloísa Velarde, quien ha recordado que el año pasado Proyecto Hombre Cantabria puso en marcha un nuevo programa, el Proyecto Teen, para atender a esos menores que, sin tener una adicción, necesitan abordar conductas de riesgo y prevenir que se conviertan en un mal mayor, es decir, en una adicción.

En la misma línea, ha incidido en que "hemos atendido más de 150 casos, muchísimos, lo cual significa que es un servicio que hace falta, porque nuestros menores y jóvenes tienen conductas de riesgo y necesitan atención, tanto ellos como sus familias".

La directora de Proyecto Hombre Cantabria ha subrayado que no sólo en las personas adictas, en los tratamientos, se trabaja con la familia y su entorno.

Proyecto Hombre Cantabria trata anualmente a más de 500 personas, a las que ayudan a superar distintas adicciones, a través del programa residencial y de los 4 tratamientos ambulatorios para distintos perfiles.