Cerca de 650 personas se dan cita en la tradicional comida de hermandad entre mayores de 60 años de Piélagos

Comida de hermandad de los mayores de 60 años de Piélagos - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 650 personas se han dado cita este sábado en la jornada de hermandad entre mayores de 60 años de Piélagos, que ha incluido la 33 edición de la tradicional comida que cada año organiza el Ayuntamiento para rendir homenaje al colectivo.

El encuentro ha dado comienzo en la Iglesia Parroquial de San Vicente, donde se ha celebrado una misa, a la que ha seguido la comida en el polideportivo municipal del colegio Antonio Robinet de Vioño, elaborada por el cocinero local Mariano Salamanca, que ha preparado un menú compuesto por cocido montañés, jamón de cerdo asado y postre de queso de El Bardal de Zurita y membrillo.

A la cita ha acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, donde ha reconocido la contribución de los mayores al progreso y al bienestar de Piélagos y de Cantabria, y ha destacado el esfuerzo, el trabajo, la entrega y la generosidad de una generación que "ha sacado adelante a sus familias y ha contribuido a construir el país".

"Gracias por haber contribuido a construir una sociedad más libre, más próspera y más justa", ha afirmado la jefa del Ejecutivo cántabro, quien ha subrayado también la importancia de los valores que han acompañado a esta generación, como el diálogo, la moderación y la capacidad de alcanzar acuerdos "entre todos" por encima de las diferencias.

Por ello, ha reivindicado el trabajo, la responsabilidad y el entendimiento como herramientas para afrontar los desafíos actuales y seguir avanzando.

"Un país y una comunidad como la nuestra progresan cuando se hace entre todos, sin levantar muros, sin alimentar divisiones y sin caer en extremismos", ha expresado.

En este sentido, ha destacado el importante papel que los mayores siguen desempeñando actualmente en la sociedad y los ha animado a seguir aportando, recordando que hacerse mayor "no significa bajar los brazos", sino seguir disfrutando, "sumando sonrisas y amistades".

PROYECTOS EN PIÉLAGOS

Junto al alcalde del municipio, Carlos Caramés, y otros miembros de la corporación, la presidenta ha aprovechado el encuentro para referirse al futuro de Piélagos y a los "grandes proyectos transformadores" que el Gobierno de Cantabria está impulsando, como el Centro Logístico de La Pasiega o la variante de Renedo, actualmente en obras.

Además, ha citado el nuevo centro de salud de Boo de Piélagos o el nuevo instituto de enseñanza secundaria que se está proyectando e impulsando de la mano del Consistorio.

"Aquí seguiremos, trabajando a vuestro lado y tratando de hacer las cosas cada día un poco mejor", ha asegurado Buruaga, quien ha concluido su intervención deseando a los asistentes "salud, afecto y ganas" de seguir disfrutando de esta etapa de sus vidas.

Por su parte, Caramés ha destacado que esta jornada es "un día de celebración, un día grande" para el municipio y ha puesto en valor el esfuerzo realizado para organizar este encuentro, que ha llenado el pabellón hasta completar su aforo.