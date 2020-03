Ceruti cree que ha habido un problema de comunicación institucional con el edificio Rema

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti (Cs), cree que se ha producido un "problema de comunicación claro" entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar respecto al edificio Rema de la Segunda Playa de El Sardinero, cuya demolición ha sacado a licitación Costas pese a que todos los grupos municipales votaron en 2019 a favor de destinarlo a centro de surf.

A preguntas de la prensa respecto a que, según publica El Diario Montañés, Costas asegura que el Ayuntamiento no solicitó la cesión del edificio Rema ni modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para facilitar su cesión, Ceruti ha asegurado que le "consta" que el Ayuntamiento comunicó el acuerdo plenario en el que se decidió por unanimidad el cambio de uso para escuela de surf. "Yo me fío de que nos dicen que lo han comunicado oficialmente y entiendo que lo han debido recibir", ha apostillado.

Lo que Ceruti como responsable del área de Urbanismo sabe es que el 7 de enero se comunicó a Costas que la modificación del PGOU que "suavizó" a los edificios fuera de ordenación afectó a Rema de tal modo que podría volver a utilizarse con el uso anterior, bar-cafetería. "No solo nos consta que lo comunicamos sino que lo recibieron porque el 3 de febrero pidieron aclaraciones al respecto", ha señalado.

"Saben que ya no estamos en la situación anterior a esta modificación puntual, que entre otras cosas perseguía este objetivo, porque en la situación anterior sí que procedía el derribo, en zona verde sin posibilidades de legalización", ha subrayado.

Además, al concejal le "consta" que desde la Dirección General de Urbanismo ha habido contactos telefónicos "constantes" con Costas para insistir en que "no se avanzara el procedimiento de demolición"; y que Costas dice que ha solicitado informes que han ido al departamento de Obras (Arquitectura, dependiente del concejal popular César Díaz) y no de Urbanismo, que él dirige, por lo que no conoce su "evolución".

"Costas sabe que hay un acuerdo plenario que quiere dar ese uso mixto a las instalaciones, que hay interés en que no se demuela, y yo creo que ha habido una falta de comunicación a la hora de plantearlo", ha sostenido. "Pogámonos en contacto, tengamos una reunión y veamos de qué manera avanzar", ha instado.

Con todo, para el edil se está "a tiempo" puesto que Costas ha sacado a licitación las obras de demolición, con lo que "tiempo hay". "Espero que haya voluntad también", ha confiado.

Al respecto, ha expresado su sorpresa porque determinados asuntos vayan deprisa y otros tengan "pausas enormes", como la senda costera que está "abandonada" o el espigón de la Magdalena donde "no se mueve ficha". "De repente en algo que es notorio que hay intención de salvarlo para prestar un servicio a los ciudadanos, de repente nos salen con que hay prisas para derribarlo. Hay algo que no está funcionado bien", ha señalado.

Ceruti ha avanzado que "hablará" con Alcaldía (PP), así como que en Urbanismo "tenemos toda la intención de reunirnos con ello, hablarlo y aclarar las cosas y de paso pediremos aclaraciones", ha indicado.