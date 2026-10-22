El circuito Escena acerca ocho espectáculos a nueve municipios este fin de semana

Archivo - El circuito Escena acerca ocho espectáculos a nueve muncipios este fin de semana - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura acercara desde este viernes 23 hasta el domingo 25 un total de ocho espectáculos en diez funciones, a nueve municipios a través del circuito Escena.

La propuesta incluye teatro familiar, comedia, improvisación, teatro musical y producciones contemporáneas dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación arrancará este viernes a las 17.00 horas, cuando el público familiar podrá disfrutar de 'La princesa y el dragón', de la compañía Sol y Tierra, en el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna.

A las 20.00 horas, llegarán cuatro propuestas simultáneas: 'Cajita fuerte', de Cía. La Íntima, en la Sala Bretón de Astillero; 'Bárbara, el musical', de Adrián Alonso Producciones, en el Centro Cultural Ramón Pelayo de Medio Cudeyo; 'Mamá', de La Machina Teatro, en el Teatro Principal de Reinosa; y, a las 20.30 horas, 'Macho', de Trueba&Trueba, en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

La actividad continuará el sábado 24 con cuatro nuevas funciones. A las 19.00 horas, el Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, acogerá 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones; el IES Ataulfo Argenta de Castro Urdiales recibirá al grupo Impro Impar con 'Cuentos irrepetibles', y el Centro Cultural de Puente San Miguel, en Reocín, programará 'Pepa, no me des tormento', protagonizada por Beatriz Rico.

La jornada se completará a las 20.00 horas en Cabezón de la Sal, donde Adrián Alonso Producciones volverá a poner en escena 'Bárbara, el musical' en el Espacio Escénico Santiago Galas.

El fin de semana concluirá el domingo 25 con una nueva oportunidad para disfrutar de 'La princesa y el dragón', de Sol y Tierra, que llegará al Teatro Concha Espina de Torrelavega a las 12.00 horas, en una sesión especialmente orientada al público familiar.