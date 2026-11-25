El circuito Escena lleva esta semana ocho propuestas escénicas a otros tantos municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El circuito Escena, organizado por la Consejería de Cultura, continúa esta semana su recorrido por Cantabria con ocho propuestas escénicas que llegarán a Camargo, Meruelo, Santoña, Cartes, Laredo, Piélagos, San Vicente de la Barquera y Reinosa.

La programación arrancará este jueves en Camargo, donde el Centro Cultural La Vidriera acogerá a las 19.30 horas el espectáculo 'Bárbara, el musical', de Adrián Alonso Producciones.

El viernes 27 de noviembre, a las 20.00 horas, el Centro Cultural de Meruelo recibirá a David Andrés García con 'Manchiegos', una obra que combina humor, costumbrismo y reflexión sobre las raíces y la identidad.

La jornada más intensa llegará el sábado 28, con seis representaciones repartidas por distintos municipios de la comunidad autónoma. A las 18.00 horas, el Teatro Casino Liceo de Santoña presentará 'Glow', de Compás Modular, mientras que a la misma hora la Sala Multiusos de Cartes acogerá 'Entre tú y el barro', de Ulapé.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, el Teatro Doctor Velasco de Laredo volverá a programar 'Bárbara, el musical', y el Teatro Vimenor de Piélagos recibirá a Bambalúa Teatro con 'Ñam, ñam', una propuesta familiar especialmente dirigida al público infantil.

La programación continuará a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de San Vicente de la Barquera, con la representación de 'Cajita fuerte', de la compañía La Íntima, y concluirá en el Teatro Principal de Reinosa, donde David Andrés García pondrá en escena una nueva función de 'Manchiegos'.