Ciriego acoge este fin de semana nuevas visitas guiadas a su patrimonio cultural - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego ofrecerá este fin de semana -sábado 24 y el domingo 25- tres nuevas rutas guiadas para conocer el patrimonio cultural del camposanto.

Las visitas guiadas harán hincapié en las edificaciones de mayor interés del camposanto, las personalidades ilustres allí enterradas y la necesidad de preservar y conservar el patrimonio artístico funerario con el fin de que el cementerio pueda admirarse como un lugar de interés en cuanto a la arquitectura, escultura y artes decorativas se refiere, dando a conocer su historia y la riqueza patrimonial que aglutina, ha explicado el Ayuntamiento.

El objetivo es descubrir la historia, el arte y la memoria del camposanto a través de tres recorridos: 'Un museo a cielo abierto', 'Ruta de la memoria' y 'Ruta de la escultura', así como dar a conocer y poner en valor un patrimonio cultural que en los últimos años suscita un creciente interés en cuanto a la arquitectura, escultura y artes decorativas, se refiere, dando a conocer su historia y la riqueza patrimonial que aglutina.

Las visitas guiadas se realizarán el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. La primera de ellas lleva por título 'Un museo a cielo abierto'. Será a las 11.00 horas ambos días y se trata de una visita panorámica que permite entender como surgen los cementerios modernos. Se ofrecerá un recorrido por los lugares donde reposan personalidades e historias relevantes de la historia reciente de nuestra ciudad como Carmen Amaya, Rafael Rodríguez Rapún, José Estrañi o Pío Muriedas, entre otros

El sábado a las 16.00 horas se propone la 'Ruta de la memoria', para descubrir historias y personajes del cementerio de Ciriego.

Finalmente, el domingo 25, también a las 16.00 horas, se desarrollará la 'Ruta de la escultura', en la que se descubrirá la escultura figurativa y los relieves que conforman una iconografía singular: búhos, relojes de arena, corona de semillas de amapola o la representación del silencio, representativo del lenguaje funerario.

La entada es gratuita y las inscripciones deben realizarse a través del mail cjc@cementeriodeciriego.com o del WhatsApp 650 65 21 51.

Tras las visitas, se mostrará a los participantes el resultado de la restauración del panteón de la familia Pardo, que obtuvo el segundo puesto dentro del premio a Mejor Pieza Artística en el X Concurso de Cementerios de España, organizado por la compañía Enalta y que, en su última edición, ha reconocido el valor patrimonial, histórico, artístico y medioambiental de los cementerios del país.

El Panteón Pardo, construido en 1917, es una de las obras más representativas del arte funerario del recinto, al integrar arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas en un mismo espacio.

Su elemento más singular es la cúpula pintada al fresco por el artista santanderino Gerardo de Alvear, que representa una bóveda celeste presidida por cuatro ángeles orantes.

EL TENORIO

Además, el camposanto recuperará el sábado 31 la representación de El Tenorio con motivo de Todos los Santos. Lo hará de la mano de El Tejo Producciones, con dramaturgia de Carlos Troyano y dirección de Anabel Díez.

Así, a las 17.00 horas, entre las calles y sepulturas del cementerio de Ciriego, volverá a caminar Don Juan Tenorio.

Y como cada año se celebrarán misas programadas para Todos los Santos: la vespertina, el sábado 31 de octubre a las 17.00 horas; el domingo 1 de noviembre, a las 11.00, 13.00 y 17.00 horas, y el funeral solemne por los Fieles Difuntos a las 10.30 horas el lunes 2 con el responso posterior en el panteón de personalidades ilustres y misas a las 12.00 y 17.00 horas. El funeral será cantado por el grupo vocal de Santander Musica Mundi.