La cita gastronómica y agroalimentaria Sabor en Cantabria reúne en Puente Viesgo a casi un centenar de ponentes

La consejera Susinos ha participado en la inauguración de Sabor en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la cita gastronómica y agroalimentaria Sabor Cantabria reúne en Puente Viesgo hoy martes y mañana miércoles a más de un millar de asistentes y cerca de 100 ponentes en torno al producto local, la gastronomía y el turismo.

La iniciativa Cantabria en la Mesa de El Diario Montañés ha impulsado esta feria en la que se han programado más de 25 actividades entre ponencias con degustación, talleres, demostraciones culinarias, desayunos saludables, catas y mesas de debate.

Como principal novedad de este año, el congreso ha reforzado su programación de cocina en vivo mediante una carpa específica en la que reconocidos chefs cántabros comparten su visión culinaria, elaboran recetas en directo y acercan al público algunos de los productos más representativos de la región.

El programa de Sabor Cantabria incluye sesiones dedicadas a alimentos emblemáticos como quesos, mantequilla, leche, anchoas, pan, café, chocolates, helados, sobaos y quesadas, además de maridajes con vinos, sidras, vermús y cervezas artesanas de Cantabria. Entre las actividades más destacadas, figuran la presentación de la mejor sidra natural del mundo por parte de Somarroza y la degustación del Cremosito del Zújar, reconocido como Mejor Queso de España 2026.

Además de ser un escaparate para los productos y productores de la región, Sabor en Cantabria se ha consolidado como un punto de encuentro para profesionales de la hostelería, empresas agroalimentarias, estudiantes, expertos y representantes institucionales, así como para distintos municipios cántabros que muestran sus recursos gastronómicos y agroalimentarios.

La programación incorpora también espacios dedicados a productos emblemáticos del territorio, como la patata de Valderredible, y experiencias vinculadas a la producción local, la sostenibilidad, la formación y la innovación.

SUSINOS DESTACA LA LABOR DE LOS PRODUCTORES

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, que ha inaugurado la feria en el Gran Hotel Balneario, ha puesto en valor el trabajo que hay detrás de cada producto y el esfuerzo de quienes desarrollan su actividad en el sector primario y la industria agroalimentaria.

En este sentido, ha destacado la labor de productores, ganaderos, agricultores, pescadores e industrias agroalimentarias que "generan actividad económica, mantienen vivo nuestro medio rural y contribuyen cada día a proyectar la mejor imagen de Cantabria dentro y fuera de nuestra comunidad".

También ha hecho alusión a la evolución experimentada por el sector en los últimos años y al creciente peso de la industria agroalimentaria en la economía regional.

A este respecto, ha subrayado la necesidad de seguir avanzando en competitividad, modernización e incorporación de jóvenes profesionales que "quieren vivir y quieren trabajar en un pueblo de Cantabria, pero tienen que hacerlo en unas condiciones dignas y con oportunidades porque este sector tiene futuro", ha opinado la consejera.

Por otro lado, Susinos ha destacado la relevancia de las figuras de calidad diferenciada que "no son solamente etiquetas", sino herramientas que "aportan valor añadido, mejoran la capacidad para competir, facilitan la apertura de nuevos mercados y contribuyen a incrementar la rentabilidad de las explotaciones y empresas agroalimentarias".

En el acto inaugural han estado presentes, entre otras autoridades, el director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), Juan Luis Centeno; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; así como representantes institucionales y profesionales vinculados al sector agroalimentario y gastronómico de la región.