Los colegios cántabros decidirán si mantienen la actividad debido a la nieve

Publicado 28/02/2018 9:41:54 CET

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los equipos directivos de los centros educativos de Cantabria decidirán si durante esta jornada cierran o no sus respectivos colegios debido al temporal de nieve que azota Cantabria, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación.

La Consejería ha señalado que será cada centro el que resuelva si los alumnos pueden ir a las clases este miércoles, si bien ha indicado que mientras es probable que los estudiantes no tengan clase en municipios como Reinosa y Potes, no sucederá lo mismo en Santander, donde, pese a que ha amanecido cubierta por la nieve, las aceras son transitables y no se prevé el cierre de ningún centro.