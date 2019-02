Compañeros del detenido por incendio en Ramales pidieron hace dos años su dimisión por "infracciones"

Publicado 24/02/2019 21:30:35 CET

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Protección Civil de Ramales de la Victoria pidieron hace dos años al alcalde la dimisión del coordinador de la agrupación, Luis T., de 26 años, detenido como presunto autor de incendios forestales en el municipio, por las "sucesivas infracciones" cometidas por éste y por su "pésimo" desempeño del cargo.

En un escrito registrado en el Ayuntamiento el 3 febrero de 2017, al que ha tenido acceso Europa Press, nueve voluntarios acusaban al coordinador de casi una treintena de irregularidades, entre ellas el uso del vehículo oficial de Protección Civil "para uso propio" y "de manera peligrosa", realizando "trompos", y consideraban que "no tiene las capacidades suficientes para llevar tantas responsabilidades".

Asimismo, le reprochaban "mirar única y exclusivamente por su bien", actuar "de manera inconsciente" con respecto a una emergencia, "no contar con el subcoordinador, apoyándose en determinados voluntarios de una manera claramente personal y poco profesional", no crear "confianza, ni compañerismo" y "no escuchar las opiniones y sugerencias" del resto.

Entre las infracciones, citaban también que el coordinador exigía un vehículo para trasladarse de su domicilio de Santander a Ramales, dado que "no tiene uno propio" y "depender siempre" del coche de uno de los voluntarios ante cualquier emergencia; sobrepasar el límite de velocidad, utilizar luces y sirenas, tanto en coches oficiales como con el camión de bomberos "cuando la situación no lo requiere".

Además, le acusaban de "abandonar" a la agrupación en un incendio "durante horas", "dar muestras claras" de no conocer el protocolo a seguir, "no proveer adecuadamente" a sus miembros del equipo necesario para sus actuaciones; y llevar "repetidas veces a una persona ajena a la agrupación (su pareja) a realizar un servicio sin la protección adecuada".

También denunciaban que daba plaza a "una persona ajena" a la agrupación en algún curso destinado a sus miembros y la dotaba de "ropa y equipaje", cuando había voluntarios "sin su correspondiente equipación"; acudía a incendios "con dos ó tres voluntarios" y "sin material", poniendo "en peligro" sus vidas, o sin contar con "objetos básicos" ante una emergencia.

Igualmente reprochaban al detenido tener "una mala conducta" hacia Cruz Roja Ramales, "anteponiéndose sobre un cargo mayor o superior a la ambulancia, mandando sobre ellos y faltando el respeto" a sus miembros; o de "presumir" de recibir un salario base "que no cobra" porque "lo destina a tareas de Protección Civil.

Por último, le recriminaban "hablar sin contar con el alcalde" de Ramales, del que es pariente, "poniendo en su boca palabras jamás dichas"; y "amenazar" con denunciar a los voluntarios si no devuelven la ropa de la que disponen "cuando es necesaria para una emergencia".

Los voluntarios concluían su escrito señalado que "este tipo de infracciones no muestra ninguna confianza a los voluntarios" para desempeñar sus funciones, que "nunca han acudido a él personalmente", y que una agrupación de Protección Civil "tiene mucho valor saber manejar cada situación, saber lo que está pasando y no poner ninguna vida de los voluntarios ni de sí mismo en peligro".

Por ello, consideraban que, como coordinador, "no tiene las capacidades suficientes" y pedían al alcalde su dimisión y que las funciones recayeran en una persona "votada por mayoría".

El jefe de voluntarios de Ramales fue detenido el pasado miércoles como presunto autor de uno de los incendios que afectó esta semana al municipio, el de la sierra de La Alcomba, que calcinó unas 140 hectáreas.

Tras ser detenido, el alcalde anunció que el Ayuntamiento le abrirá expediente sancionador como medida provisional, que podría concluir con una suspensión o con su expulsión de la agrupación.