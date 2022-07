El concierto de Simple Minds y MClan en la Magdalena reunió anoche a cerca de 5.000 personas

Ambas bandas protagonizaron la segunda jornada del 'Magdalena en Vivo', que continúa el jueves con Dani Martín y Marlon

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.000 personas asistieron anoche en Santander al concierto de la banda escocesa Simple Minds y del grupo español MClan, quienes pusieron la banda sonora a la segunda jornada del festival 'Magdalena en Vivo'.

En esta cita, Simple Minds, la banda liderada por Jim Kerr que llegaba a la capital cántabra dentro de su gira '40 Years of Hits', hizo sonar todos los grandes éxitos de sus más de 40 años de carrera.

Durante la noche, Jim Kerr entonó algunos de los temas que han convertido a Simple Minds en un grupo de culto en la historia de la música e hizo corear al público canciones como 'Act of love', 'Love song' o 'The king is white', con los que arrancó su recital.

Compartiendo voz y coros con Sarah Brown en algunos hits como 'Book of brilliant' o 'Mandela day', el líder de Simple Minds no dejó de bailar y de interactuar con sus seguidores.

El tema más famoso de la banda, 'Don't you (forget about me)' fue la canción más coreada de la jornada, con todos los asistentes cantando el estribillo durante varios minutos manos en alto, junto a otro tema clásico como 'Alive and kicking' o 'Sanctify yourself', con los que cerraron su paso por el 'Magdalena en Vivo'.

Previamente, el turno sobre el escenario de La Magdalena fue para MClan, la banda de Carlos Tarque y Roperto Ruipérez, que después de su gira en dúo acústico del año pasado, están de nuevo en la carretera con su banda al completo para interpretar en formato eléctrico todos sus grandes éxitos, como 'Carolina', 'Quédate a dormir', 'Souvenir' 0 'Miedo'.

Tras los conciertos de Maluma, Simple Minds y MClan en los días previos, las próximas jornadas del festival Magdalena en Vivo 2022 incluyen las actuaciones de Dani Martín y Marlon mañana, 28 de julio, y de Rulo y La Contrabanda y Andrés Suárez el sábado 30.

El festival Magdalena en Vivo está organizado por MG Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas.