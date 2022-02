El Congreso respalda la propuesta del PRC para que el etiquetado de los productos sea "claro"

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha conseguido el respaldo del Congreso de los Diputados para que el etiquetado de los productos "sea claro y riguroso", especialmente, en lo que respecta al contenido de los alérgenos de los alimentos.

Así lo ha dado a conocer después de que se haya aceptado la enmienda presentada al proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica tramitada en la Cámara baja.

En un comunicado, Mazón ha explicado que se trataba de una enmienda "muy concreta" que establece que "se prohíban ambigüedades sobre su contenido, y en especial respecto a los alérgenos alimentarios, debiendo ser el etiquetado claro y riguroso en la información exacta del contenido".

De este modo, los etiquetados de los productos ya no podrán incluir expresiones como "puede contener trazas de frutos secos", o "puede contener restos de productos lácteos", ha apuntado. "Un producto contiene un ingrediente o no lo contiene. No vale eso de 'puede contener'", ha subrayado

De hecho, ha insistido en que el fabricante debe saber lo que incluye en sus productos y lo que compra a sus proveedores. "Frutos secos hay muchos: no es lo mismo nueces que avellanas, cacahuetes o almendras. Y con los lácteos y otros muchos alimentos, pasa lo mismo. Y todos sabemos del peligro de las alergias", ha declarado.

Al hilo, ha apuntado que "también se ve afectado el derecho a la integridad física y el de protección de la salud".

"Esto se puede exigir hoy en día a las empresas, es acorde con los tiempos. Ya no estamos en la Edad Media y ya se advierte en la carta de muchos restaurantes", ha concluido.