La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, visita la exposición de Faustino Cuevas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Tamara González, ha visitado en la Casa de Cultura de Torrelavega la exposición antológica del pintor Faustino Cuevas (Cabezón de la Sal, 1948), que ha sido el artista elegido por el Gobierno de Cantabria para ser el protagonista este año del proyecto 'Homenaje en vida' en reconocimiento de su "sólida y coherente" trayectoria.

La consejera ha recorrido esta amplia muestra que describe la evolución artística de este pintor, acompañada por el comisario del programa expositivo, Jesús Mazón, y del propio artista, ha informado el Gobierno.

La exposición reúne alrededor de 90 obras que recorren el trabajo de Cuevas desde los años setenta hasta la actualidad. A través de una cuidada selección propone un acercamiento a un lenguaje pictórico donde la materia, el gesto y la superposición de capas dialogan con el paso del tiempo, la incertidumbre y la revisión constante como parte esencial del proceso creativo.

El recorrido se articula a través de algunas de sus series más significativas, desde 'Paisajes' (1972-1975) y 'Frutas Carola' (1982-1986), vinculadas a la juventud del autor cuando trabajaba en la frutería con sus padres, hasta el giro conceptual que suponen 'Disecciones' (1988-1993) y 'Descendimiento (1995-2004)'. La muestra continúa con series de madurez como 'Metamorfosis' (2004-2006), 'Trileros' (2012-2014) y 'Desayunos con Bacon' (2017-2020), para concluir con 'A Gregorio Samsa' (2023-2025), su serie más reciente, inspirada en 'La metamorfosis 'de Franz Kafka.

La itinerancia de esta exposición concluirá el próximo mes de diciembre en el Casa de Cantabria en Madrid. Anteriormente ha pasado por la Biblioteca Central de Santander y el Laredo Espacio de Arte, hasta recalar ahora en Torrelavega.

La obra de Cuevas se caracteriza por una pintura "nacida del oficio y de la práctica diaria, profundamente vinculada al entorno, a la luz de Cantabria y a una mirada austera y honesta, alejada de modas y discursos grandilocuentes, donde cada trazo actúa como memoria y cada color como emoción contenida".

La exposición se completa con un catálogo que recoge la selección de obras, textos del autor, material gráfico y un documental en el que el propio artista repasa su trayectoria en primera persona. Además, se muestran objetos personales, herramientas de trabajo, escritos y documentación de exposiciones pasadas, ofreciendo al visitante una visión integral de su vida y obra.