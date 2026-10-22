El Consejo de Gobierno autoriza la firma de convenios con municipios en riesgo de despoblamiento para instalar cajeros

Reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves, 22 de octubre, a la firma de convenios con municipios en riesgo de despoblamiento para instalar cajeros automáticos.

Esta iniciativa de la Consejería de Presidencia pretende "contribuir a la lucha contra el despoblamiento y la cohesión territorial, garantizar la inclusión financiera de las zonas rurales de Cantabria y promover el acceso a estos servicios de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia", ha informado el Gobierno en nota de prensa.

Por otra parte, en el área de Fomento, el Consejo ha decidido declarar de urgencia el proyecto de ampliación de la línea de atraque y la zona de descarga del Puerto de Laredo.

El Ejecutivo ha adoptado esta medida debido a "la inseguridad" que generan las actuales instalaciones portuarias para la flota durante las costeras, cuando se producen situaciones de riesgo para la navegación y la posibilidad de accidentes entre las embarcaciones pesqueras.

En su criterio, la actuación permitirá "mejorar" las condiciones de trabajo de la flota profesional, "optimizar" las operaciones de atraque y desembarque de capturas y "aumentar" la capacidad funcional del puerto para responder a las necesidades actuales y futuras del sector pesquero.

Y ha añadido que "contribuirá" a reforzar la competitividad de una actividad económica con gran arraigo e importancia para el litoral cántabro.

Otra de las resoluciones adoptadas ha sido aprobar el decreto por el que se conceden subvenciones directas a los ayuntamientos de los municipios que conforman el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa en Cantabria (Tresviso, Cillorigo de Liébana y Camaleño), por valor de 210.000 euros.

Las actuaciones a financiar incluirán iniciativas públicas tendentes a la modernización de las infraestructuras urbanas, periurbanas y rurales destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de los servicios prestados por la administración local.

INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

En la reunión de los miembros del Gobierno se ha aprobado también el decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones de SODERCAN (www.sodercan.es) a fomentar actuaciones de internacionalización llevadas a cabo por las empresas de Cantabria.

La principal novedad del nuevo sistema es que las empresas podrán presentar directamente los gastos realizados en sus actuaciones y tramitar en un único procedimiento tanto la solicitud como la justificación de la ayuda, ha indicado el Ejecutivo.

Ha apuntado que se trata de un cambio de modelo que introduce importantes medidas de simplificación administrativa para facilitar el acceso de las empresas a las ayudas públicas para su expansión internacional.

Así, ha explicado, ya no tendrán que esperar a una convocatoria con una fecha límite de presentación ni elaborar previamente un plan de promoción comercial para acceder a las subvenciones.

El decreto establece una intensidad de ayuda del 70% sobre los gastos subvencionables, con un importe máximo de 50.000 euros por empresa o persona autónoma. Cada beneficiaria podrá presentar hasta dos solicitudes por año natural.

Podrán acceder a estas ayudas empresas y personas autónomas que dispongan de un centro de trabajo en Cantabria y desarrollen actividades incluidas en los epígrafes contemplados en el decreto. Quedan excluidas las empresas y entes públicos.

Las solicitudes deberán tramitarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN y el plazo máximo de resolución será de tres meses.

La medida forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, la hoja de ruta del Gobierno de Cantabria para reforzar la presencia de las empresas cántabras en los mercados internacionales.

OTROS ACUERDOS

Además, el Consejo ha autorizado la celebración del convenio de encomienda de gestión al Ayuntamiento de Astillero para la implantación de una oficina delegada que preste determinados servicios de empleo, mediante gestión municipal y bajo la dirección del Servicio Cántabro de Empleo.

Entre otras funciones, se encargará de proporcionar los datos necesarios sobre las distintas acciones o servicios que desarrolla el Servicio Cántabro de Empleo, suministrar la información sobre datos de contacto con el Servicio Público de Empleo Estatal y facilitar el uso de la cita previa con dicho organismo

Asimismo, el Consejo ha determinado la firma de otros dos convenios. Uno, entre la Consejería de Fomento y la Universidad de Cantabria (UC) para la creación de una cátedra de Ingeniería Ferroviaria; y otro en materia de educación con la Junta de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía para la transmisión del derecho de uso del software de la plataforma Séneca, la herramienta de gestión para los centros educativos que sustituirá al actual sistema Yedra.

En cuanto al área de Cultura, se ha concedido una subvención nominativa a la Asociación de Festivales de Prau para la organización y gestión de festivales de música folk en distintas localidades de Cantabria durante el año 2026, por importe de 70.000 euros.

Finalmente, en el ámbito de Salud se ha dado el visto bueno a la adecuación retributiva del complemento específico de las matronas del área de Atención Primaria, suscrito con las organizaciones sindicales SMC, UGT, CCOO, CSIF, ATI y SATSE.

De esta forma, a partir del 1 de mayo de 2026, estas profesionales pasarán a percibir un complemento específico de 182,18 euros mensuales y 2.186,16 euros anuales.