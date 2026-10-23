Constituido el Consejo Cántabro de Comercio para reforzar la competitividad y modernización del sector

Constituido el Consejo Cántabro de Comercio. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha presidido este viernes la constitución del Consejo Cántabro de Comercio, un órgano integrado por 32 miembros procedentes de administraciones, empresas, comerciantes, consumidores y agentes sociales que nace con la vocación de convertirse en el principal espacio de diálogo, participación y asesoramiento para impulsar el futuro del comercio en Cantabria.

Este órgano asesor y consultivo permitirá analizar las necesidades del sector y formular propuestas para mejorar su competitividad y modernización, reforzando la coordinación entre la Administración pública y las organizaciones empresariales, las asociaciones de comerciantes y consumidores, las cámaras de comercio, los sindicatos y el resto de los agentes implicados, ha explicado Arasti.

En este sentido, ha asegurado que dará continuidad a una forma de trabajo basada en la escucha y la colaboración con los representantes de un sector, que es "estratégico" para el desarrollo económico y el equilibrio territorial de Cantabria, así como su contribución al empleo y al mantenimiento de la actividad económica local.

Según ha señalado, la creación de este Consejo responde a una necesidad compartida por el conjunto de los representantes del sector, ante el proceso de transformación "sin precedentes" que está atravesando el comercio, dado que la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia global, la omnicanalidad y las nuevas exigencias de los consumidores "obligan a los negocios a adaptarse constantemente".

El consejero ha informado de la elaboración del primer diagnóstico del comercio minorista de Cantabria, un documento que se ha presentado ante Consejo y que servirá de base para orientar futuras actuaciones, al reflejar tanto la relevancia económica del sector como los principales retos a los que se enfrenta.

Arasti ha destacado que el comercio representa el 20,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional y concentra el 18,7 por ciento de las empresas de Cantabria, "consolidándose como uno de los principales motores económicos".

Asimismo, mantiene más de 27.000 afiliados a la Seguridad Social, representando el 15 por ciento del empleo regional. Además, cada 100 empleos directos generan otros 68 indirectos.

El informe también refleja el arraigo del comercio local entre la población: el 68,9 por ciento de los cántabros compra habitualmente en establecimientos de proximidad y solo un 2 por ciento afirma no hacerlo nunca.

La cercanía, la confianza, la atención personalizada y el apoyo a la economía local figuran entre sus principales fortalezas, y Cantabria presenta una densidad comercial de 15 establecimientos por cada 1.000 habitantes, similar a la media nacional, con una actividad especialmente relevante en municipios como Santander, Camargo, Castro Urdiales y Torrelavega.

No obstante, ha precisado Arasti, el diagnóstico constata una reducción del número de empresas minoristas cercana al 10 por ciento en la última década, debido, entre factores, al envejecimiento de sus profesionales, las dificultades para garantizar el relevo generacional, la necesidad de avanzar en digitalización y los retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo y del entorno regulatorio.

Frente a esta evolución, la cifra de negocios del comercio minorista ha aumentado un 49,1 por ciento desde 2015, en línea con el crecimiento registrado en España.

Por todo ello, el titular de Comercio se ha mostrado partidario de seguir avanzando en impulsar el relevo generacional y la transmisión de negocios; la mejora de la competitividad a través de la Inteligencia Artificial y la digitalización; impulsar el comercio como recurso turístico, y promover la simplificación administrativa con el fin de hacer "la vida más fácil" a los autónomos y a las empresas.

Arasti ha incidido en el reto del relevo generacional, a la vista de los resultados que reflejan los estudios realizados en el marco del programa 'Relevo Cantabria': más del 40 por ciento del comercio de la región está en manos de personas mayores de 55 años y más del 60 por ciento de esos autónomos prevé abandonar su actividad durante los próximos años.

El consejero ha subrayado también el papel de los autónomos en el sector del comercio, formado mayoritariamente por pequeños empresarios y autónomos.

Así, se ha referido al I Plan de Empleo Autónomo de Cantabria, dotado con 43 millones de euros y articulado en torno a 100 medidas para situar al comercio entre sus ámbitos prioritarios de actuación con medidas como la Oficina Virtual del Autónomo.

SECTOR ESTRATÉGICO

El diagnóstico del sector elaborado por la Cámara de Comercio refleja la consolidación del comercio como uno de los pilares de la economía de Cantabria, al representar el 20,4 por ciento del PIB regional y concentrar el 18,7 por ciento del total de las empresas de la Comunidad Autónoma.

Además, el comercio minorista mantiene 27.218 trabajadores por cuenta ajena y 8.181 autónomos, sumando más de 35.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 15,5 por ciento de los afiliados de Cantabria.

Aunque el número de empresas comerciales ha descendido un 10,2 por ciento en la última década, pasando de 8.000 establecimientos en 2015 a 7.184 en 2025, el sector ha incrementado su actividad económica hasta el punto de que la cifra de negocios ha crecido un 49,1 por ciento en ese mismo periodo, situándose incluso por encima de la media nacional en los últimos ejercicios.

El estudio destaca, asimismo, el efecto tractor del comercio sobre el conjunto de la economía, ya que por cada 100 euros de actividad generados por el sector comercial se producen otros 110 euros en el resto de las actividades económicas, mientras que por cada 100 empleos directos se crean 68 puestos de trabajo indirectos.