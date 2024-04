El coste del soterramiento del tren en Torrelavega se dispara un 56,6% hasta los 130 millones

Tras incorporar el aparcamiento subterráneo y producirse un aumento de los "precios reales unitarios" no previstos en el convenio inicial



TORRELAVEGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El soterramiento de las vías del tren a su paso por el centro de Torrelavega se incrementa hasta los 130 millones más IVA, un 56,6 por ciento más respecto a los 83 previstos inicialmente, tras actualizar las tres administraciones implicadas en el proyecto -estatal, regional y local- los costes de esta actuación.

El sobrecoste deriva de incorporar el aparcamiento subterráneo contemplado y después de producirse un aumento de los "precios reales unitarios" no previstos en el convenio inicial.

Así lo han informado el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento en sendos comunicados remitidos este martes tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto y en la que también ha participado Adif.

En el encuentro, celebrado por videoconferencia, representantes de las tres administraciones públicas implicadas en el soterramiento del ferrocarril en Torrelavega han aprobado la actualización de los costes del proyecto.

Esto conllevará reprogramar la inversión comprometida por las partes en una nueva adenda al convenio, lo que se producirá "en los próximos meses".

La inversión actualizada, de más de 130 millones sobrecoste incluido, correrá a cargo de estas entidades y en la misma proporción que establece lo firmado en su día: 50% el Estado a través de Adif, 30% el Ejecutivo autonómico y 20% el Consistorio.

PROGRAMACIÓN NO REALISTA Y COMPROMISO DEL GOBIERNO CÁNTABRO El consejero de Fomento, Roberto Media, cree que la programación económica del convenio "no había sido realista" hasta ahora, pero en cualquier caso ha asegurado el compromiso del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, que aportará 39,3 millones, 14,4 más respecto a los 24,9 establecidos anteriormente.

"Esta inversión es firme y que quede claro que ya no hay marcha atrás", ha subrayado el también titular de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quien no obstante ha admitido que se trata de un esfuerzo presupuestario adicional "muy importante", dadas las cantidades previstas primero, con la dificultad de que "no estaba programado".

"Hasta ahora la programación económica de este convenio no había sido realista y ahora por fin lo es", ha señalado Media, quien ha añadido que, a pesar de que va a suponer "un sobreesfuerzo económico" que no estaba contemplado, "seguiremos adelante con esta inversión que va a suponer y un antes y un después para Torrelavega y sus vecinos".

Junto al consejero han participado en la reunión representantes del Consistorio encabezados por el alcalde, Javier López Estrada, y miembros de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

REAJUSTAS El regidor se ha referido a los "reajustes" de los gastos respecto a los previstos en el proyecto de 2011 y ha señalado que la nueva inversión incluye la estación y la nueva urbanización exterior.

También ha indicado que en el encuentro se ha abordado la situación actual de las obras de la vía auxiliar que comenzaron el pasado mes de diciembre y que se prevé finalicen en febrero de 2025.

En cuanto al proyecto del nuevo aparcamiento y del soterramiento, López Estrada ha señalado que están en fase de "supervisión" y que se prevé su aprobación en "verano de 2024", su licitación antes de que "finalice este año" y que las obras comiencen "a mediados de 2025, tal y como estaba previsto".

Por otro lado, el alcalde también se ha reunido con los representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento, en la Junta de Portavoces, para informarles de lo acordado en la Comisión de Seguimiento del soterramiento, la situación de las obras de la vía auxiliar, de los proyectos del nuevo aparcamiento y de la necesidad de la nueva adenda al convenio, que deberá ser aprobada para poder abordar la nueva financiación del proyecto.