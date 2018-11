Coworking Santander abre las inscripciones para su cuarta edición

Publicado 03/11/2018 11:54:37 CET

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coworking Santander ha abierto ya las inscripciones para la cuarta edición del programa, en el que se ofrece formación y acompañamiento para la puesta en marcha o consolidación de nuevos proyectos de carácter emprendedor e innovador.

Una veintena de participantes podrán incorporarse a esta nueva edición del programa, impulsado por el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Banco Santander, y del que se han beneficiado alrededor de 60 emprendedores en las tres primeras ediciones.

Los interesados en sumarse a esta cuarta edición pueden enviar sus proyectos a través de la página web de la EOI (en el enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/santander-4a-edicion), donde encontrarán más información sobre esta iniciativa.

En un comunicado, el Ayuntamiento destaca los resultados conseguidos en las tres primeras ediciones del programa, "que busca acelerar el proceso de puesta en marcha de ideas innovadoras y representa, por ello, una oportunidad para aquellos emprendedores que necesitan un empujón para pasar de la idea a la acción".

Así, desde el Consistorio se anima a todas aquellas personas "con talento, con iniciativa y con ideas para nuevos proyectos empresariales" a presentar sus propuestas a la convocatoria.

Entre todos ellos se realizará después la selección de participantes en esta nueva edición, que se prevé iniciar en el mes de noviembre y se prolongará hasta marzo de 2019.

A lo largo de cinco meses, los participantes recibirán formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos, que se completa con un proceso de tutorización para acompañarles en el diseño de su modelo de negocio, la búsqueda de financiación y la solución a necesidades generales y específicas.

Habrá sesiones formativas sobre finanzas para emprendedores no financieros, habilidades de comunicación o gestión de talento, entre otras materias.

Y también se organizarán actividades y talleres de acceso libre, abiertas no sólo a participantes en el programa, sino también a otros emprendedores o empresarios interesados, sobre cuestiones como crowfunding, estrategias de comunicación en redes sociales, marketing para starts up o el sistema 'lean start up' para la evaluación y validación de un plan de negocio.