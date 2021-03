Cs Cantabria mantendrá el pacto de Gobierno en Santander y en el resto de ayuntamientos

Ningún cargo público ha comunicado a Álvarez su intención de abandonar el partido tras los acontecimientos en Murcia

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Cs Cantabria, Félix Álvarez, ha confirmado este martes que mantendrá el pacto de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Santander, pese a las "fricciones", y también lo hará en el resto de coaliciones que tiene en el resto de ayuntamientos.

Además, ha asegurado que la situación nacional del partido a raíz de las mociones de censura en Murcia, y sus consecuencias en otros puntos de España, no se ha traducido por ahora en renuncias y abandonos del partido por parte de ninguno de sus cargos públicos. "Absolutamente ninguno", ha aseverado.

Así lo ha indicado Álvarez en una rueda de prensa celebrada tras reunirse esta mañana con los dos concejales de su partido en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, portavoz del grupo municipal, y Felipe Pérez Manso, para valorar el seguimiento del pacto de Gobierno entre su partido y el PP en la capital cántabra, sellado en junio de 2019 y con el que ambos gobiernan en minoría.

El líder 'naranja' ha trasladado un mensaje "de tranquilidad absoluta" a los santanderinos, a los que ha asegurado que el "terremoto político" generado a raíz de las mociones de censura en Murcia para intentar desalojar al PP del Gobierno autonómico y el ayuntamiento de la capital "no se van a ver reflejadas" en Santander ni en el resto de ayuntamientos en los que la formación tiene pactos de Gobierno con otros partidos.

"Tranquilidad, porque lo que está ocurriendo en el resto de España no va a afectar a la gobernabilidad ni del Ayuntamiento de Santander ni del resto de ayuntamientos de Cantabria", ha subrayado Álvarez, quien ha insistido que Cs Cantabria "no se va a dejar arrastrar" por las "presiones" que está sufriendo el partido a nivel nacional y pese a que el PP "haya abierto la caja B y se haya dedicado a realizar una OPA hostil contra cargos públicos de Cs, comprando voluntades y silencios".

En este sentido, ha reconocido que no le consta que en Cantabria, tras los sucesos en Murcia, el PP se haya dirigido a cargos públicos del partido naranja para que abandonen Cs y se pasen al PP.

"EL TRABAJO DE CS HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN SANTANDER"

En la reunión de esta mañana, Álvarez ha repasado con los ediles de Cs en la capital cántabra el pacto de Gobierno y, aunque ha reconocido que "hay partes" del acuerdo "que todavía no se han cumplido", se ha mostrado "convencido" de que el acuerdo se va a cumplir y confía en que se mantenga hasta el final de legislatura.

Ha defendido que un pacto de Gobierno no se puede romper por cuestión "puntual", sino por una cuestión "fundamental y válida", y ha recordado que aún falta la mitad de legislatura.

Pese a todo, ha subrayado que su formación va a "exigir" al PP que los puntos del acuerdo que aún no se han desarrollado se cumplan "más pronto que tarde".

Álvarez ha defendido que el trabajo de Cs en el equipo de Gobierno de Santander ya ha marcado "un antes y un después", logrando que los ciudadanos paguen ahora menos impuestos y que en el área de Contratación municipal --en manos de ediles de su partido-- se hayan "abierto las ventanas" y haya entrado "aire fresco".

También ha achacado a la presencia de Cs el hecho de que se haya llevado a cabo un "procedimiento participativo histórico", como el del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que los santanderinos hayan podido decidir qué ciudad quieren.

Álvarez ha realizado esta valoración del pacto de Gobierno en Santander después de que Ceruti haya explicado, en una rueda de prensa, que ha transmitido al líder naranja su "descontento" por el pacto de Santander y éste le haya pedido "aguantar".

El líder de Cs ha negado que Ceruti le haya propuesto romper el pacto y el partido le haya pedido "aguantar". "No, no es así. Es cierto que Ceruti ha dicho en varias ocasiones que no depende de él romper o no romper el pacto, que es una cuestión nacional. Nosotros le hemos dicho sencillamente que seguimos avanzando en el pacto, que quedan dos años de legislatura, que hay cosas que no se han desarrollado en ese pacto y que vamos a seguir trabajando para que se cumpla".

Ha asegurado que "ambos" --él y Ceruti-- tiene "claro" que el pacto se va a cumplir "sí o sí". "Ahora, en mayo, o en septiembre, de este año o el que viene", ha añadido.

Álvarez ha considerado que las "fricciones" en un pacto de Gobierno son "lógicas" pues son partidos diferentes, si bien ha puntualizado que, por ahora, son "soportables" para que el pacto siga adelante.