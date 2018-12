Cs critica el "silencio" de Revilla y Zuloaga en 'caso Casares' y cree que Fiscalía debería investigar

Publicado 19/12/2018 13:23:43 CET

Pese a que considera un "escándalo" este tema, la formación naranja mantendrá su acuerdo con PRC y PSOE para aprobar el Presupuesto

Ciudadanos (Cs) ha criticado el "silencio sepulcral" del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) y del líder de los socialistas, Pablo Zuloaga, sobre la presunta contratación irregular de un allegado del secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, en la Universidad de Cantabria (UC), un caso que, a su juicio, la Fiscalía debería investigar de oficio.

"La Universidad de Cantabria no puede ser, ni podemos consentir, que sea la Rey Juan Carlos", ha afirmado este miércoles el portavoz parlamentario de Cs y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, en una rueda de prensa sobre el 'caso Casares'.

Tal y como ya anunció ayer, Gómez ha registrado en el Parlamento la solicitud de comparecencia del rector de la UC, Ángel Pazos, y del decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto, pero ha añadido también la de la vicepresidenta regional y consejera de Universidades, Eva Díaz Tezanos, para que todos ellos den explicaciones sobre este tema.

El caso afectaría presuntamente, además de a Casares, al propio decano de la Facultad y al profesor de esta misma facultad Manuel Agüeros.

Formaron parte, junto con el propio Casares, director del Máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales de la UC, del comité de selección en el que se contrató a una persona del entorno del también candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander y que también es miembro de la agrupación socialista de la capital cántabra.

Al parecer, en esta contratación se habrían empleando supuestas firmas falsificadas de integrantes del tribunal de contratación.

El portavoz parlamentario de Cs ha hecho alusión en la rueda de prensa a unas grabaciones reveladas por OK Diario en las que, supuestamente, Coto, afirmaría que los integrantes de este tribunal dirían sobre esta contratación lo que él quería y en la que instaba a Agüeros --que sostenía que su firma había sido falsificada-- a no denunciarlo ni filtrarlo a los medios de comunicación.

Finalmente, este asunto ha sido denunciado y también se ha abierto una investigación interna en la UC, institución a la que Gómez ha agradecido su "diligencia" y se ha mostrado convencido de que la llevará a cabo de la "forma más eficaz".

CS CRITICA LOS "SILENCIOS SEPULCRALES"

Para Gómez, este tema, de ser cierto --algo que, según ha dicho, "nadie ha salido a desmentir"-- constituiría un "auténtico escándalo", que, a su juicio, no solo afecta a la UC y pone "en tela de juicio" el "buen hacer" de la institución sino que también es un "escándalo del PSOE".

Y es afectaría a Casares y a otro miembro de la actual agrupación socialista, que es la persona, perteneciente al círculo "íntimo" del socialista, a la que se habría contratado de forma supuestamente irregular.

Por ello, Gómez ha criticado que en el PSOE sigan "con la boca cerrada" y que su secretario general, Zuloaga, siga "metido en la cueva de los selfies" y no diga "nada". "Esperamos que salga a dar explicaciones", ha aseverado.

El diputado de Cs se ha quejado de que "el PSOE sale a escándalo por semana" y "no deja de dar disgustos a los cántabros". De esta forma, ha aludido a las polémicas sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud; a los conflictos en educación o a los ceses por parte del consejero de Economía, Juan José Sota (PSOE), del interventor general.

Gómez tampoco considera suficientes las explicaciones dadas por Casares, que hace unos días aseguró que era "absolutamente falso" que se haya contratado con firmas falsas a una persona de su entorno en la UC y atribuyó las acusaciones a un "ejercicio de distracción" por parte de algún medio de comunicación y algún partido político para "dañar el cambio político en Santander". Sin embargo, el diputado naranja cree que de ser todo falso ya hubiera acudido a los tribunales.

Rubén Gómez también se ha mostrado "sorprendido" del "silencio sepulcral" de un Revilla en un caso en el que está "en juego la imagen" de la UC y se ha preguntado "cuánto tiempo más va a seguir soportando que su socio de gobierno nos traiga escándalo tras escándalo".

También ha censurado la reacción del PP sobre este asunto con un comunicado que, según Gómez, es de "faena de aliño". Cs atribuye esta actitud de los 'populares' a que no están "para dar lecciones de nada en presuntas irregularidades en la Universidad" ya que, en su opinión, está es su "manual de prácticas habituales".

Además, ha señalado que Podemos no se haya pronunciado tampoco. "A Podemos no está ni se le espera", ha censurado Gómez, aludiendo así a los problemas internos de la formación morada.

LOS PASOS DE CS

Por su parte, Cs ha advertido que no permitirá que este caso se olvide, aunque ha señalado, a preguntas de los periodistas, que antes de dar más pasos esperará a conocer la investigación puesto en marcha de la UC y las explicaciones que den Coto, Pazos y Díaz Tezanos en las comparecencias que se han solicitado.

Según ha explicado, estas solicitudes de comparecencias se tramitarán, previsiblemente, en la Mesa del Parlamento de este viernes, 21 de diciembre, y espera que este órgano de la Cámara "no ponga trabas" a ellas.

De ser admitidas, este asunto quedaría en manos de la Comisión de Universidades, que preside la podemita Verónica Ordóñez, aunque las comparecencias no podrán celebrarse hasta que se retome la actividad parlamentaria tras el parón navideño.

Además, a preguntas de los periodistas, Gómez tampoco ha descartado que su formación lleve el asunto al Congreso de los Diputados a través de su diputado nacional y portavoz autonómico en Cantabria, Félix Álvarez.

Y en la vía judicial, Gómez cree que las grabaciones difundidas sobre este caso "son tan claras", tan vergonzantes y tan graves" que la Fiscalía tiene "motivos más que suficientes" para investigar de oficio lo ocurrido.

CS MANTENDRÁ SU APOYO A LOS PGC

Sin embargo, cuestionado por los medios de comunicación, Gómez ha señalado que este asunto no hará cambiar su apoyo a los Presupuestos de Cantabria para 2019, que se aprobarán este jueves, 20 de diciembre, gracias al acuerdo firmado entre la formación naranja y PRC y PSOE.

"A pesar de los disgustos permanentes que da el PSOE creo que los cántabros no tienen que pagar dos veces por ello. Los cántabros no tienen ninguna culpa de que el PSOE esté en el Gobierno de Cantabria. No tienen ninguna culpa. Esa responsabilidad es de presidente, no de los cántabros", ha dicho Gómez.

Y es que, a su juicio, a los ciudadanos no se les debe hacer pagar por estos "escándalos" del PSOE, haciendo que no se apruebe el Presupuesto y privándoles --ha dicho- de la "primera bajada de impuestos en más de una década".