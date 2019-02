Cs pide a Sánchez que explique por qué la CCAA es la "gran perjudicada" de los PGE

Publicado 07/02/2019 12:13:13 CET

El diputado 'naranja' Rubén Gómez llama a los cántabros a participar en la manifestación en Colón para pedir a Sánchez que convoque elecciones

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) espera que el presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aproveche su visita de este domingo, 10 de febrero, a Cantabria, no para hacer "promesas", sino para explicar por qué la comunidad es la "gran perjudicada" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha "desaparecido" del mapa de inversiones.

Así lo ha afirmado el diputado autonómico de la formación naranja, Rubén Gómez, al ser cuestionado este jueves por los medios de comunicación acerca de la visita de Sánchez a Cantabria para participar en un acto del PSOE en Santander.

El parlamentario se ha vuelto a quejar de que los PGE presentados por el Gobierno de Sánchez reduzcan casi un 10 por ciento las inversiones del Estado en Cantabria, mientras las incrementa un 60% en Cataluña, no para dar respuesta a las necesidades de esa comunidad sino para "dar gusto" a los independentistas y que éstos le permitan así seguir acudiendo "a conciertos en el Falcón" y quedarse "un cuartito de hora más en La Moncloa", que, a su juicio, parece que es "lo único que le preocupa".

El parlamentario ha instado a Sánchez a que no dedique su primera visita a Cantabria desde que es presidente del Gobierno para hacer "promesas".

"Que no nos haga promesas porque ya no nos las creemos, lo que prometa Pedro Sáchez tiene el mismo valor que un papel mojado. Aquí con Cantabria no ha cumplido, no cumple y todo apunta que no va a cumplir", ha aseverado.

LLAMAMIENTO A LOS CÁNTABROS A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DE COLÓN

Además, Gómez ha hecho un llamamiento a los cántabros a acudir a Madrid este domingo a participar en la concentración convocada por PP, Cs y VOX en la Plaza de Colón para instar a Sánchez a que "convoque elecciones ya" y "deje de dar regalos a sus amigos independestistas".

Ha confirmado que en esa concentración habrá representación de Cs Cantabria porque, a su juicio, la actual situación no se puede mantener "por más tiempo".

Gómez ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa para presentar una iniciativa parlamentaria acerca de la modificación de incompatibilidades en la Ley Electoral.