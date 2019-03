Cs ve en el "frente común" del ferrocarril un intento de "blanquear un error histórico"

Publicado 01/03/2019 12:04:11 CET

Félix Álvarez responsabiliza al PP, al PSOE y al PRC del "aislamiento" de Cantabria en la Red Transeuropea de Transporte

SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, ha afirmado hoy que el "frente común" que ha urgido el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC) "para pedir a Madrid que evite el aislamiento de Cantabria" en la Red Transeuropea de Transporte, es un intento de "diluir la responsabilidad del fracaso" de los partidos que han gobernado en Cantabria y en España hasta ahora -PP, PSOE y PRC-, y "blanquear el desastre y el error histórico que supone haber bailado el agua a Madrid".

"Es un auténtico delirio pedirnos que nos sumemos a una mesa para diluir responsabilidades", ha afirmado Álvarez, más ahora que "no hay un interlocutor válido" en Madrid. En su opinión, lo lógico es esperar a que se celebren las elecciones, que los ciudadanos decidan y cuando se forme el nuevo gobierno, "entonces sí, plantear la unidad de todos los agentes, liderados por un gobierno serio, para intentar salir del atolladero".

El portavoz de Cs ha responsabilizado al PP, al PSOE y al PRC de dejar a Cantabria en una situación "muy difícil y complicada", "unos ignorando, otros claudicando", ha señalado. Así, ha afirmado que el Gobierno de Cantabria, tanto con el PP como con la coalición PRC-PSOE, ha sido "cómplice necesario" del "aislamiento" que supone la no inclusión de la región en la Red Transeuropea de Transporte.

A la vez, ha criticado que el PP "eche balones fuera" como si el asunto no fuera con él cuando en lo que va de siglo ha gobernado diez años en España, cuatro de ellos con mayoría absoluta, y siete en Cantabria; y que el PSOE pida "tranquilidad y que no cunda el pánico" cuando ha gobernando ocho años en España y 12 en Cantabria (en coalición con el PRC).

Para Álvarez, la petición del responsable de Industria "llega muy tarde", ya que "todo apunta a que hasta 2023 no podremos incluir un trazado que nos conecte con Europa" y que "entraría en el período de financiación europea a partir de 2028".

"Los cántabros no se merecen gobiernos que les mientan de manera sistemática", ha enfatizado, por lo que "dejémonos de zarandajas, de mesas para blanquear el desastre" en un momento en el que "no hay interlocutores, puesto que no hay Gobierno de España", ha sostenido", y "vayámonos a las elecciones generales y luego a las autonómicas y municipales" para que "los cántabros decidan".

En opinión de Félix Álvarez, lo que necesita Cantabria es "un gobierno serio", que lidere "a todos los partidos políticos, asociaciones empresariales, sindicatos y sociedad civil" y "exija" en Madrid "un reparto de las infraestructuras que vertebre España", que "tenga en cuenta la solidaridad interterritorial" y, por último, "diseñe un plan realista que conecte Cantabria con Europa" a través de la Red Transeuropea de Transporte.