CSIF acusa al Gobierno de Cantabria de "bloquear" la devolución de los derechos de los empleados públicos

Publicado 01/10/2018 14:57:36 CET

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha acusado al Gobierno de Cantabria de "bloquear" la devolución de los derechos de los empleados públicos "arrebatados en 2012" pues, falta de menos de un año del fin de la legislatura, el Ejecutivo no ha cumplido su promesa de devolverlos "ni parece dispuesto a ello".

Por ello ha advertido que si Gobierno de Cantabria no rectifica, CSIF propondrá al resto de organizaciones sindicales el inicio de movilizaciones generalizadas en la Administración Pública de Cantabria, sin descartar ninguna medida para obligar al Gobierno regional a cumplir con sus empleados públicos "sin subterfugios ni medias verdades".

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, hasta hace unos meses el Gobierno de Cantabria "evitaba devolver" esos derechos aludiendo a la normativa estatal que le impedía hacerlo. Sin embargo, esas limitaciones ya no existen gracias a los acuerdos firmados por CSIF en la Mesa General de Función Pública en Madrid, por lo que "ya no hay excusa alguna para no realizar la citada devolución", ha sostenido.

"Con esta actitud, este Gobierno de Cantabria queda en evidencia pues más del 80% de esos recortes siguen estando en vigor, cuando se comprometió a devolverlos en esta legislatura", ha denunciado CSIF.

El sindicato considera "especialmente sangrante" que se mantenga la recaudación "a costa de la salud de los trabajadores y que se someta su eliminación a un trágala inaceptable".

En la reunión de la mesa general celebrada el pasado jueves, la Administración "bloqueó" la eliminación de los descuentos por incapacidad temporal al querer ligarla a la recuperación de la jornada de 35 horas en el año 2020 y "sin ningún tipo de garantías", no asegurada puesto que "dependerá de las posibilidades presupuestarias".

Según CSIF, los representantes de la Administración se negaron a aceptar propuestas alternativas que adelantarían gradualmente la jornada a esas 35 horas empezando por este año y "se enrocaron en que 'o se firma esto, o no hay nada'", lo que, a su juicio, es "un chantaje en toda regla que no se puede aceptar".

Gracias a los acuerdos firmados por CSIF en la Mesa General de Administraciones Públicas en Madrid, la devolución de derechos se está produciendo en la mayor parte de las Administraciones, empezando por la General del Estado donde desde el 30 de julio ya no se aplica descuento alguno a los empleados públicos cuando caen en situación de baja por enfermedad.

Además, ha continuado, el Gobierno de Cantabria "se hace el sueco" en la aplicación de las mejoras laborales acordadas en la citada Mesa General.

"El Gobierno de Cantabria se niega en redondo a aplicar los fondos adicionales firmados por CSIF en esa Mesa General de Función Pública en Madrid y que suponen el 0,20% de la masa salarial para incrementos de sueldo en todas las administraciones, incluida Cantabria, que corre peligro serio de perderse si el Ejecutivo regional no lo aplica", ha explicado.

Otra medida que "se niega" a aplicar es la bolsa del 5% de la jornada laboral anual recuperables para conciliación de la vida familiar y laboral.

En este mismo sentido, CSIF ha pedido como ya ha propuesto el Gobierno central ampliar el permiso de paternidad a 16 semanas como mínimo equiparándolo al de maternidad.