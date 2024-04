Cuatro espectáculos integran el I Festival Internacional de Títeres y Objetos de Santander

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Tabacalera acogerá durante cuatro sábados -27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo- el Festival Internacional de Títeres y Objetos de Santander, un evento orientado a las familias que podrán disfrutar de imaginativos espectáculos a cargo de cuatro compañías de España y Portugal.

Acompañada por la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, de Luis del Río, de la empresa Esfera Audiovisual, y de David Romero, CEO de Cantabria Telecom, colaboradores del evento, la alcadesa de Santander, Gema Igual, ha presentado este primer festival dedicado íntegramente al mundo del títere y la manipulación de objetos que se celebra en Santander.

El evento comenzará el sábado 27 a las 18.00 horas con la propuesta de 'Tropos teatro' titulada 'Blancanieves'. Se trata de una divertida y alocada versión del cuento clásico en la que la protagonista de la historia no sabe de tareas domésticas, pero sí hacer una página web, y no va besar a ninguna rana, por muy príncipe que sea, porque no quiere casarse.

El sábado 4 de mayo la compañía 'Lagalga' ofrecerá el espectáculo 'Erre que Erre' a las 17.00 horas. Erre que Erre es una instalación estática, un cubo gigante de madera recuperada, donde se cuentan locas y breves historias con títeres y objetos hechos con materiales de desecho para grupos reducidos de espectadores. Pero también es una exposición sobre los diversos problemas que existen en el planeta Tierra (consumismo salvaje, exceso de basura, problemas ambientales, etcétera) y además un espacio para compartir ideas y arreglar el mundo.

Grupos de aproximadamente 20 personas pasarán al espacio escénico y cogerán una ficha al azar que les indicará a qué ventana de las tres de las que dispone el cubo se tienen que dirigir. Tras organizarse por alturas, cogerán los taburetes que estarán dispersados por el espacio y se colocan delante de la ventana para ver el show.

El 11 de mayo, 'Coma 14/Societé Mouffette' interpretará 'Cuento de Navidad (Encapsulando a Dickens)'. Se realizarán dos pases de 30 minutos. Las funciones serán a las 17.00 horas y a las 18.30 horas.

Se trata de un espectáculo multidisciplinar basado en la novela de Charles Dickens pero con una nueva mirada, una forma contemporánea de tratar a los clásicos que va directamente a su esencia, acercándolos de esta manera al público actual.

Por último, 'Caricata Teatro' presentará 'Mil y Una', a partir de las 18.00 horas. Se trata de un espectáculo que cuenta un clásico de la literatura desde un punto de vista actual, usando marionetas construidas con elementos de cocina y adaptando la historia a todos los públicos. Un espectáculo divertido y diferente con los cuentos más famosos de 'Las mil y una noches' como 'Aladino y la lámpara maravillosa', 'Ali Babá y los cuarenta ladrones', y también otros menos conocidos.

Las personas interesadas podrán comprar las entradas desde este martes al precio de 4 euros en la página web www.guiñol.es

Toda la información está disponible en la web www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).