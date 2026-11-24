Decenas de vecinos participan en la campaña 'Camargo da la cara contra la violencia de género' - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de Camargo se han hecho este martes un retrato en el mercadillo semanal del Parque de Cros, en Maliaño, para expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres.

El Ayuntamiento ha instalado una carpa con un punto fotográfico para que quienes se acercaran al mercado pudieran sumarse a la campaña 'Camargo da la cara contra la violencia de género'.

Las fotografías, tomadas en blanco y negro sobre fondo neutro, se mostrarán este miércoles, durante toda la jornada del 25N, en las pantallas informativas repartidas por el municipio y se difundirán también en las redes sociales municipales.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los retratos formarán un mosaico colectivo bajo el lema 'Aquí está mi cara. Camargo, unido frente a la violencia de género'.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere dar voz a los vecinos y hacer visible, a través de sus rostros, el compromiso de Camargo frente a la violencia machista.

El alcalde, Diego Movellán, que ha presentado la propuesta, ha destacado la participación vecinal en la campaña. "Ha sido muy emocionante ver cómo generaciones de camargueses han dado un paso al frente para visibilizar una realidad que, desgraciadamente, nos afecta a toda la sociedad", ha aseverado, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a quienes se han acercado a la carpa del Parque de Cros para hacerse un retrato.

"Sabemos que dar la cara en una campaña así no siempre es fácil", ha sostenido el regidor, quien se ha mostrado "muy orgulloso" de los vecinos que han querido participar "para expresar su rechazo a la violencia contra las mujeres".

Así, Diego Movellán ha explicado que la iniciativa busca "aprovechar el 25N para sensibilizar a la ciudadanía e implicarla en la lucha contra la violencia de género".

Para el alcalde, "cada persona que se ha hecho una foto esta mañana ha contribuido a que ese mensaje llegue a más gente". "Mañana, al ver todos esos rostros juntos en las pantallas del municipio, veremos a vecinos y vecinas de Camargo que han querido decir algo muy claro: las mujeres que sufren violencia no están solas", ha manifestado.