Deportes no puede hacer obras de seguridad en los Campos de Sport porque no se ha renovado el convenio con el Racing

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes de Santander no puede realizar obras de mejora de la seguridad en los Campos de Sport del Sardinero porque la instalación no está adscrita al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y por tanto, no es su competencia, y porque no se ha renovado el convenio de uso y mantenimiento del estadio con el Racing, que data de los años 80.

Así lo han dicho hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, y el concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso, quienes han dado cuenta del reparo de la Intervención municipal al arreglo de las puertas del estadio porque el equipamiento no está en el inventario del Instituto Municipal de Deportes (IMD), algo que acaba de conocer Cs.

Como Intervención no autoriza el gasto, se ha paralizado el expediente, y desde la Concejalía temen que ocurra lo mismo con la licitación de las luminarias, las dos actuaciones de seguridad que estaba acometiendo Deportes.

Para levantar el reparo hay unos procedimientos "que tampoco están avanzando", por lo que, ante estos hechos, de los que han informado a Alcaldía, se ha convocado para el próximo martes una mesa con representación de todas las partes --Racing, Intervención, Servicios Jurídicos y grupos municipales-- para "tratar de desbloquear la situación", porque lo importante es arreglar el campo y garantizar la seguridad de la instalación, han dicho los ediles de Ciudadanos.

Ceruti ha subrayado que el campo de fútbol municipal está "en muy mal estado" y podría acabar generando un "problema muy serio de seguridad para las personas", y ha subrayado dos aspectos "muy preocupantes", como es el mantenimiento de los focos y de las puertas de acceso al estadio, que "generan un peligro cierto para las personas".

"Ya cayó una puerta, se hizo un análisis del estado de conservación de las demás y están en muy mal estado; se cayó un foco, afortunadamente no había nadie, se hizo una actuación de emergencia para asegurar el resto de focos, pero los informes son muy exigentes en cuanto a la toma de decisiones", ha recordado.

El portavoz de Cs ha dicho que el concejal de Deportes, de su mismo partido, intentó resolverlo incoando expedientes de contratación, y "nos hemos encontrado con la primera sorpresa, que es que el Estadio del Sardinero no está en el catálogo de instalaciones deportivas del IMD", por lo que el titular de Deportes "no tiene competencias para tomar esas decisiones".

Pese a todo, se ha tramitado y se ha llegado a una posible contratación que ha quedado paralizada por reparos administrativos de Intervención por la necesidad de "hacer un nuevo convenio con el Racing". Por ello, se ha convocado la mesa con el fin de "desatascar este asunto".

En este sentido, Ceruti ha subrayado que Deportes no va a actuar contra el reparo de Intervención y por eso han decidido convocar la rueda de prensa para que "quede constancia de la gravedad de esta situación, de lo preocupante que es y de que se está haciendo todo lo que se puede".

Porque, ha dicho, "la ley hay que cumplirla pero hay que encontrar alguna solución a un problema real". "Mientras haya ese reparo, Secretería no tramita la aprobación del acuerdo y no se puede aprobar en el consejo del IMD".

Según han precisado ambos ediles, es Alcaldía quien debe solicitar el levantamiento del reparo y ha pedido el informe al Servicio Jurídico pero "no encuentran la forma clara de levantarlo".

"Hay que encontrar una solución; estamos haciendo todo lo que se puede, no vamos a ir contra la ley, pero tenemos que forzar una respuesta a un problema real", ha insistido Ceruti.

Por su parte, Pérez Manso ha enfatizado que es necesario solucionar la situación "ya" porque, con el campo como está, sería "una irresponsabilidad" dejarlo así. "No sabemos cuándo va a pasar, pero tenemos informes técnicos que especifican que el campo no es seguro", ha señalado.

Por ello el edil ha hecho un llamamiento para que los convocados acudan a la mesa del martes "con ánimo de arreglarlo" porque "está en juego la seguridad de las personas".

El concejal ha subrayado que, pese a que el arreglo del campo no es competencia del IMD según los servicios municipales, Deportes no ha "escurrido el bulto" y ha iniciado los expedientes de licitación de las obras que considera urgentes según los informes técnicos. En concreto, se ha iniciado el expediente de licitación de la reparación de las puertas de acceso, y la licitación del proyecto de cambio de luminarias del estadio.

Con la tramitación del expediente sobre las puertas, el 10 de enero se recibió un reparo de la Intervención señalando que en el inventario del Ayuntamiento, los Campos de Sport no constan adscritos al IMD, con lo que sería a cargo del presupuesto municipal. En este sentido, Pérez Manso ha remarcado que el Ayuntamiento "somos todos" y "el dinero sale del mismo sitio", con lo que "lo lógico es resolverlo", además de que había una partida en el presupuesto consignada para ello.

Además, Intervención también advierte que sin "la normalización y formalización del negocio jurídico sobre el uso de los Campos" incluiría un reparo en cualquier expediente relacionado. Al respecto, ha recordado que el convenio con el Racing "lleva años enquistado" y por eso se ha convocado la mesa.

"Hay que actuar ya: no nos tembló el pulso con las basuras y tenemos que poner una solución", ha dicho el edil, que ha pedido "voluntad" a todos los participantes en la mesa "porque otra cosa sería irresponsable".

La idea de Deportes es que cada grupo presente sus propuestas y, junto a los servicios municipales, se pueda analizar su viabilidad jurídica y técnica, además de las que proponga el Racing. "El acuerdo no es sencillo, llevan 30 años para hacerlo, pero es importante es sentar las base de dónde queremos llegar entre todos", ha valorado.

Respecto a la postura concreta de Deportes para el convenio, su titular ha dicho que hay varias, como "la ampliación del convenio, si es que se puede, una concesión, si es que se puede... Hay diversas figuras para analizar", ha dicho.

IGUAL: EL AYUNTAMIENTO ESTÁ PARA DAR SOLUCIONES

Por su parte, a preguntas de la prensa sobre esta cuestión, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha subrayado que el Ayuntamiento está "para dar soluciones a los santanderinos, no para trasladarles problemas o inconvenientes, que tampoco los hay".

"En el Ayuntamiento solucionamos problemas todos los días y yo no doy traslado de los problemas, doy de las soluciones; eso pasa todos los días con todas las áreas de gobierno y con todos los concejales: solucionar problemas, que para eso estamos. Y la palabra problema igual no es la adecuada porque hay temas mayores, menores y medianos, como puede ser éste", ha declarado.

"Que el campo no esté adscrito a Deportes, pues habrá que inscribirle, porque nadie duda que es una dotación deportiva; que el expediente se esté armando, que la Alcaldía haya preguntado, pues la alcaldesa es la responsable de todas las concejalías, del PP y de Cs", ha declarado, recordando que la Concejalía de Deportes es responsabilidad de Ciudadanos desde hace tres años. "Pero estar inscrito no es problema, es un tema menor e interno, porque se han acometido obras", ha recordado.

Igual ha explicado que se le ha pedido "ayuda" ayer por correo electrónico porque la Concejalía "no veía una solución", y "lo que hace la alcaldesa es apoyar al concejal para solucionar un problema y comunicar las soluciones cuando se tengan".

En este sentido, la regidora cree "seguro" que "se va a tener una solución, pero hay que buscar la fórmula". Y ha opinado que "no hay que echar la culpa a uno u otro departamento, sino ser capaces de dar soluciones de manera unida y firme a los santanderinos". "De manera unida y firme, la Concejalía de Deporte junto a la Alcaldía, o la Concejalía o la Alcaldía solucionaremos el problema".