El dibujante Álvaro Martínez Bueno inscribe su nombre en el Paseo de la Torre de la Vega

El artista ha recibido emocionado este "privilegio", que ha dedicado a su familia y amigos, y ha agradecido el cariño de la ciudad



TORRELAVEGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dibujante de cómic Álvaro Martínez Bueno tiene desde este viernes su nombre en el Paseo de la Torre de la Vega, en el se rinde homenaje a destacados torrelaveguenses.

El artista, que ha estado acompañado de familiares y amigos, ha descubierto la placa con su nombre y ha "agradecido de corazón" el cariño que siempre ha recibido "de la gente de Torrelavega".

El alcalde, Javier López Estrada, y la concejal de Turismo, Cristina García Viñas, han destacado el "talento y prestigio profesional" de Martínez Bueno, afirmado que es "más que merecido que su nombre forme parte de este paseo".

En el acto también han estado presentes el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, y otros miembros de la Corporación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El regidor ha dicho que Álvaro "representa a muchos de esos jóvenes torrelaveguenses sobradamente formados y preparados que, por desgracia durante muchos años han tenido que salir fuera a ejercer su profesión, y que día a día, trabajo tras trabajo, van llevando el nombre de Torrelavega cada día más alto".

García Viñas ha asegurado que "es más que merecido que su nombre forme parte de este paseo de destacados torrelaveguenses", en el que ya están Manuel Gutiérrez Aragón, Javier Castillo 'Poty' y Antonio Resines.

Álvaro Martínez Bueno ha agradecido al alcalde y a la Corporación "por este privilegio que, con sinceridad, no me esperaba para nada; es un honor estar en este paseo".

Muy emocionado, ha dicho que "es un poco extraño para un dibujante", que tienen una profesión un poco solitaria --"estamos un poco como niños-rata, encerrados en nuestra habitación", ha dicho-- recibir un reconocimiento como el que hoy ha tenido en su ciudad.

Aunque al mismo tiempo ha reconocido que "no me resulta inaudito", porque "desde pequeño siempre ha recibido mucho cariño de la gente de Torrelavega".

Según ha recordado, desde que se presentaba a "los concursos de pintura de La Patrona, luego con mi banda Templeton, como artista de cómic cuando he hecho algún evento...".

Por eso, "no es tan inaudito que me llegue el cariño de mis paisanos y paisanas y se lo quiero agradecer de corazón", ha dicho.

Martínez Bueno se ha acordado de sus amigos, algunos presentes en el descubrimiento de la placa con su nombre, y que han sido "mi apoyo en momentos malos y mi alegría en los momentos buenos como éste"; de sus hermanos y hermanas, "que son mi ejemplo"; y a sus profesores, "de los que aprendí todo el arte que llevo dentro".

Un agradecimiento especial ha tenido para su pareja, Ici, "por todo su apoyo extraordinario y su amor, porque gran parte de esto es de ella". Y para sus padres, "por su esfuerzo, por su confianza, por la educación y el ejemplo fuera de lo común que me han dado. En esta vida yo os lo debo todo, así que me alegro que esto sea por vosotros también".

El acto se ha cerrado con la actuación del Grupo de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

ÁLVARO MARTÍNEZ BUENO

Álvaro Martínez Bueno (Torrelavega, 1982) tiene una brillante trayectoria en el cómic y fue galardonado con el Eisner 2022 por la serie 'The nice house on the lake', escrita por James Tynion IV y publicada por el sello Black Label de DC Comics.

El premio destacó su talento en esta miniserie de terror y ciencia ficción contemporánea donde Martínez Bueno creó desde cero un universo de ciencia ficción inspirado en muchos de los temores que han afectado a la sociedad durante los últimos tiempos de pandemia.

PASEO DE LA TORRE DE LA VEGA

El Paseo de la Torre de la Vega, creado para reconocer a aquellos torrelaveguenses destacados profesionalmente y que llevan el nombre de Torrelavega por donde van, discurre en la calle Serafín Escalante, desde la Plaza de la Estrella hasta la confluencia con Ruiz Tagle donde está la escultura de gran tamaño que lo da nombre.

Se trata de la réplica de la Torre de la Vega realizada por el artista Fran Querol con cuatro puertas que simbolizan el "cruce de caminos de Torrelavega" y que recuerda los orígenes de Torrelavega y la fundación de la ciudad.