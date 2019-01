Diez alcaldes de entorno del Besaya firman un protocolo para impulsar la comarca

Publicado 22/01/2019 12:48:04 CET

Destacan su intención de trabajar "conjuntamente" para mejorar los servicios públicos y comarcalizar el transporte

TORRELAVEGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de diez ayuntamientos del entorno de la comarca del Besaya han firmado este martes un protocolo de colaboración que tiene como objetivo trabajar de forma unida en la puesta en marcha de proyectos y servicios conjuntos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como definir estrategias de comarcalización de servicios e infraestructuras.

En concreto, los municipios que han rubricado el 'Protocolo de Colaboración de los Municipios de la Comarca del Besaya', que es uno de los objetivos marcados en el Plan Estratégico Torrelavega 2016-2026, son Alfoz de Lloredo, Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega.

La firma se ha llevado a cabo esta mañana en un acto celebrado en el edificio multiusos 'Sergio García' de Torrelavega, en el que han estado presentes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, algunos miembros de las respectivas Corporaciones de los municipios, el historiador Marcos Pereda y entidades y colectivos que han participado en la redacción del Plan Estratégico.

Además, han participado los regidores Enrique Bretones (Alfoz de Lloredo), Agustín Molleda (Cartes), Josefina González (Los Corrales de Buelna), Jesús Jara (Miengo), Rosa Díaz (Polanco), Pablo Diestro (Reocín), José González-Linares (San Felices de Buelna), Ángel Rodríguez Uzquiza (teniente alcalde de Santillana del Mar), Andrés Ruiz Moya (Suances) y José Manuel Cruz Viadero (Torrelavega).

El presidente de Cantabria ha mostrado el "apoyo total" del Gobierno a este pacto para "recuperar" lo que hace unos años era la comarca, "un pulmón del desarrollo industrial" de la región. Además, ha señalado que sus intereses son "comunes", por lo que deben trabajar en "actuaciones conjuntas".

Por otro lado, ha mencionado dos proyectos "muy importantes" por parte de dos empresas mineras (una canadiense y una australiana) que van a extraer zinc en la región. Según ha dicho Revilla, uno de esos proyectos se va a llevar a cabo en la zona del Besaya y "pone de relieve la importancia de la conexión" entre sus ayuntamientos, ya que están "todos implicados".

En este sentido, ha dicho que el Gobierno afrontará con "gran ilusión" estos proyectos, ya que va a suponer un "renacer" de la industria, con la creación de unos 2.000 empleos en un año y medio para poner en marcha las minas.

Por su parte, el alcalde de Torrelavega ha señalado que esta colaboración es la primera medida del Plan Estratégico de la ciudad y que es el momento de aplicar la Ley de Comarcas de Cantabria para tomar decisiones conjuntas en materia de ordenación territorial e impulso socioeconómico.

Por otro lado, ha destacado que para este pacto se han puesto "por delante los intereses de la Comarca" a los de los partidos, ya que han participado en la firma políticos de diferentes grupos. En este sentido, ha dicho que ya "se empieza a ver precampaña", pero "esto no tiene que ver con eso".

Por el contrario, el grupo ACpT, que no ha asistido al acto, ha indicado en un comunicado que el motivo de su ausencia es que "no resuelve nada" para la Comarca y "no es más que un acto meramente electoralista pagado con dinero de todos".

Además, la formación ha lamentado que el acuerdo firmado hoy se recoge en el Plan Estratégico de Torrelavega aprobado hace unos meses por el equipo de Gobierno "sin haber logrado el consenso necesario para que éste pueda ser una realidad". "La única garantía que tenemos de que éste se ejecute y se lleve a cabo es que sea fruto del consenso y la unanimidad de todas las fuerzas política", ha indicado.

COMARCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y MEJORA DE SERVICIOS

Tras la intervención del alcalde de Torrelavega y el presidente de Cantabria, se ha proyectado un vídeo en el que el resto de regidores han valorado la importancia de esta colaboración, haciendo hincapié en la necesidad de comarcalizar el transporte para que sea "más fácil" para los ciudadanos moverse por estos municipios y llegar a lugares como el hospital Sierrallana, la zona comercial de Torrelavega o las zonas más turísticas del Besaya.

Por otro lado, han destacado su intención de trabajar conjuntamente en la prestación de servicios públicos (agua, basura, etcétera) para mejorarlos y ofrecer unas mejores condiciones de vida a los habitantes.